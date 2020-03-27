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Ｇ20視訊峰會將向全球經濟注資5兆美元　習近平籲：減免關稅、取消壁壘

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▲G20成員國領袖歷史性同框，透過視訊開會。（圖／翻攝央視）

▲G20成員國領袖歷史性同框，透過視訊開會。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

G20（二十國集團）視訊特別峰會昨（26日）舉行，包括此前因疫情陷入口水戰的中美兩國領袖，皆出席這場峰會。20國成員領導人視窗「排排坐」的歷史鏡頭也成為外界關注的焦點。峰會結束後，大陸外交部副部長馬朝旭從四個面向，就峰會上大陸國家主席習近平的發言做出說明。

▲大陸國家主席習近平出席G20視訊峰會。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平出席G20視訊峰會。（圖／翻攝央視）

《新華社》報導，馬朝旭表示，習近平主席出席會議，發表題為《攜手抗疫，共克時艱》的重要講話，一是介紹「中國經驗」。習主席強調，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國政府、人民始終把人民生命安全和身體健康擺在第一位，堅持全民動員、聯防聯控、公開透明，打響了一場抗擊疫情的人民戰爭，「中國採取的有效措施為其他國家抗擊疫情提供有益借鑒。」

習近平在峰會上也提出「中國主張」，他指出，國際社會應加緊行動，堅決遏制疫情蔓延勢頭，並攜手幫助公衛體系薄弱的發展中國家提高應對能力。習近平認為，有效開展國際聯防聯控，各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡，「積極支持世界衛生組織等國際組織發揮作用，制定科學合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播。」

此外，習近平還主張，加強國際宏觀經濟政策協調，實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，「減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定，保障人民基本生活。」

▲美國總統川普出席G20領袖特別峰會。（圖／翻攝央視）

▲美國總統川普出席G20領袖特別峰會。（圖／翻攝央視）

在疫情防控上，習近平提出「中國倡議」，他強調，儘早召開二十國集團衛生部長會議，加強訊息分享，展開藥物、疫苗研發及防疫合作。

最後，習近平以「中國貢獻」與參加會議的各國領袖分享防控有意做法，他強調，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。經濟上，將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

▲英國首相強生與G20成員國領袖視訊對談。（圖／路透）

▲英國首相強生與G20成員國領袖視訊對談。（圖／路透）

這場G20特別峰會是由主席國沙烏地阿拉伯發起及主持，也是成員國領袖首次運用視訊會談，同時是新冠肺炎疫情爆發以來，習近平出席的首場多邊會議。會後，峰會也發表《二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會聲明》強調，將向全球經濟注資5兆美元，並同意即時分享訊息，為發展中國家等提供醫療物資支持，共同維護全球經濟金融市場穩定。

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