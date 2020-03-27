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送完這一趟就下班　資源回收車撞砂石車...駕駛受困送醫亡

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▲▼張男被救出時已無生命跡象，被送醫急救後仍傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲張男被救出時已無生命跡象，被送醫急救後仍傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）
記者游宗樺／新北報導
新北市五股區27日凌晨3時許，一輛載滿回收物的小貨車準備開往回收廠，卻在成泰路一段98巷內撞上一輛左轉的砂石車，強大撞擊力讓小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困在內，警消利用破壞器材將其救出時發現他已無生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。警方已在現場拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清案情。

據了解，張姓男子（43歲）開著滿載回收物的小貨車準備開進回收廠，遇到由黃姓男子（47歲）駕駛的砂石車在前方左轉，張男不慎撞上砂石車左側車身，失去意識受困在變形的車頭內，而黃男則沒有受傷。

▲▼張男被救出時已無生命跡象，被送醫急救後仍傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲小貨車車頭嚴重變形破損。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消接獲報案到場，發現小貨車車頭嚴重受損，張男失去意識夾困在內，於是動用破壞器材，將張男從駕駛座抬離。張男被救出時頭部有嚴重撕裂外傷、雙腿骨折，一度失去呼吸心跳，警消緊急將他送往淡水馬偕醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。

▲▼張男被救出時已無生命跡象，被送醫急救後仍傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲砂石車正在左轉時遭小貨車撞上，現場地面布滿車體碎片與垃圾。（圖／記者游宗樺翻攝）

張男的同事表示，當時該輛小貨車從台北市收完回收物，正準備開回回收廠卸貨，結束作業後張男就可以下班回家，張男平常為人和善，沒想到就在鄰近回收廠的路段發生這樣的事故。警方已到場拍照採證，調閱鄰近監視器釐清事故原因，並透過酒測排除黃男酒駕，將透過抽血檢驗張男是否酒駕。

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