廣告小妹曝「失業人口超過328萬人」符合補助金申請資格只有部份人





▲美國加州州長紐森下令封州，要求全體居民待在家中不要外出。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

疫情重創各產業，美國許多人面臨失業困境，光是上週初領失業救濟金人數就從28.2萬人上漲到328萬人，創下歷史新高。部落客凡槿（廣告小妹）在臉書上表示，「328萬人聽起來很壯觀，事實上不符合申請資格的勞工已是一個不可考的數字。」

部落客凡槿（廣告小妹）26日在臉書上發文表示，在美國沒有無薪假，防疫期間只要政府規定餐廳不可以內用、飛機停飛或是班次減少，鼓勵民眾待在家中不要出門，「服務業就會面臨倒閉危機，連緩衝期都沒有。」日前報導，有328萬人申請失業補助金，但在美國符合申請資格的勞工卻是少之又少。

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要申請補助金的條件之一是，本人或是僱主必須有花錢購買「失業補助金保險」，這是一項類似保險的概念，並不是每個美國國民都擁有的，大部份的自由業（自僱者）都沒有，然而，在美國的勞工中，有三分之一的人是自僱者。

凡槿（廣告小妹）表示，即便擁有了失業補助金保險，但還有兩項規定必須符合，過去的4個季度，你要工作至少2個季度，以及最高收入的季度，總收入金額必須超過$2,600美金（約新台幣7.8萬元），今年門檻提高了$200元。規定繁瑣之外，補助金的最高金額也不高。

此外政府也會安排前往機構中心接受再就業培訓，要求出示有在努力找工作的證明，同時如果還有接其他的外快，收入只要超過規定的門檻，就會停止發放補助金。據了解，截止至21日當週，全美國50州及華盛頓特區的初領失業補助金人數全部都暴增，有9個州的人數都比前一週再多出10萬人，其中賓州申領補助金的人數最多，加州則是增加的人數最多。