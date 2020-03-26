川普怒轟WHO大打親中牌　耿爽：支持世衛繼續發揮作用

▲中國外交部發言人。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

川普在美國當地時間25日的白宮記者會上指出，很多人都認為WHO不公平，甚至是特別偏袒中國。對此中國外交部發言人耿爽回應，疫情發生以來，WHO作為最具權威、專業的機構，為協調世界範圍的抗疫鬥爭和防疫合作做出了巨大的努力，「他們的工作得到了國際社會的普遍的認可和讚譽。」

新冠肺炎爆發以來，國際上為了病毒的命名掀起了一番爭論，雖然WHO發布了正式的名稱，希望各界可以統一正名，但美國總統川普仍以「中國病毒」來稱呼，直到24日接受採訪時才表態，不再使用中國病毒這個名詞，因為相信很多人已經知道病毒的來源，就不再拿來作文章。但有人認為，此舉是因為針對亞裔美國人收到種族歧視和排外行為的情形有所增加，導致的結果。

川普也將炮火指向WHO，認為身為聯合國專門機構之一，卻在新冠病毒大流行期間一直為中國發聲，一旦這種疫情得到控制，WHO和中國都必須面對與承擔後果。

▲美國總統川普。（圖／路透）

對此耿爽在26日例行的記者會上回應，美方要尊重客觀事實，尊重國際公論，停止將疫情政治化，停止攻擊抹黑中國，在這個時候試圖轉移視線、轉嫁責任，根本於事無補。WHO為抗疫鬥爭和防疫合作作出了巨大努力，「我們支持世衛組織在下一步的國際衛生合作中繼續發揮重要作用。」

根據NBC News報導，雖然川普軟化立場不再稱呼中國病毒，但還是積極敦促聯合國安理會調查新冠病毒的起源，希望可以準確說明疫情從何時開始。