價值105萬的咳嗽　賓州惡質女逛街裝病超市賠很大

▲賓州的新冠肺炎確診病例已經破千例。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

位在美國賓州漢諾威(Hanover)一家超市的共同持有人喬·法蘇拉(Joe Fasula)在26日控訴,一名婦女在疫情蔓延期間,在新鮮農產品區、麵包區和肉類區故意咳嗽,是相當劣質的惡作劇,為了顧客的健康安全著想,在多方考量之下決定將被接觸過的所有產品銷毀,初步損失估計約為3.5萬美元(約台幣105萬元)。

超市員工在發現婦女惡質的行為之後,馬上驅離並報警處理,隨後通報法蘇拉,並對整間超市進行消毒作業。目前警方已經介入調查,並以刑事罪嫌起訴,將調查這名女子的是否患有精神方面的疾病。

We always want to keep you posted on & be as transparent as possible when it comes to the current obstacles that we face and overcome. Today was certainly one of those challenging days & our CEO Joe Fasula wanted to fill you in. #gerritys #nepa #coronavirusupdate #thisisnotajoke pic.twitter.com/aOr9vanLUE