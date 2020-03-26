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價值105萬的咳嗽　賓州惡質女逛街裝病超市賠很大

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▲▼賓州,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓州的新冠肺炎確診病例已經破千例。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

位在美國賓州漢諾威（Hanover）一家超市的共同持有人喬·法蘇拉（Joe Fasula）在26日控訴，一名婦女在疫情蔓延期間，在新鮮農產品區、麵包區和肉類區故意咳嗽，是相當劣質的惡作劇，為了顧客的健康安全著想，在多方考量之下決定將被接觸過的所有產品銷毀，初步損失估計約為3.5萬美元（約台幣105萬元）。

超市員工在發現婦女惡質的行為之後，馬上驅離並報警處理，隨後通報法蘇拉，並對整間超市進行消毒作業。目前警方已經介入調查，並以刑事罪嫌起訴，將調查這名女子的是否患有精神方面的疾病。

法蘇拉在臉書貼出超市貨架上空蕩蕩的照片並無奈表示，雖然這名女子沒有出現感染新冠病毒的相關病徵，但為了安全起見，已經銷毀被觸碰過的區域內的產品，「我們別無選擇，儘管浪費食物是可恥的，但在這個注重食品安全的時代，我們不想讓客人的健康冒風險。」

在評估完超市的損失之後，法蘇拉也向保險公司詢問承保事宜，但不管結果如何，保險年費的增加是不可避免的。雖然這名女子沒有出現病徵，但漢諾威市的衛生檢疫人員會再次進行檢測。

法蘇拉表示，謝謝今天為這起事件熬夜、犧牲休假的人員，還要感謝明天要去補貨的員工，未來將會繼續努力，提供居民最乾淨、新鮮的農產品。

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