確診爆增台灣恐「封城」？一線醫師：現在、未來都不會

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新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，越來越多城市採取「封城」手段，有部分國人開始擔心台灣是否「可能封城？」中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅在26日的ETtoday《雲端最前線》直言，國民素養與公衛系統是防疫關鍵，台灣做得很好，因此並沒有封城的需要，「現在不會，未來也不會。」

▲新北社區感染大規模防疫演習，醫護兵著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

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台大小兒感染科醫師李秉穎，日前受訪時也被問到封城問題，他回應：「我不會讓它發生」，並強調預防「接觸感染」比「飛沫感染」更重要。羅浚晅也認同，真正的危機潛藏在「接觸」，像是公廁手把、餐廳點菜、按電梯等細節，提醒大家多留心。此外，有教授提議要政府畫出「感染熱區地圖」，供民眾自主避開，羅坦言這邏輯很奇怪：「知道案例在哪又如何，不如多洗手。」

日前有海歸留學生揪朋友到家開趴，試圖鑽法律漏洞，羅浚晅引用傳染病防治法第58條，直接點出「不得拒絕、規避或妨礙」主管機關的檢疫或措施。羅認為，法律其實都有明文規定，端看如何解讀，會引起爭議就代表大眾普遍認為有礙防疫，法條有限而人事無窮，希望人人自律，並說出重話：「這不但要罰，還該罰得更重。」

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