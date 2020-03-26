勾結環保蟑螂！竹聯幫太極堂會長傾倒廢土海削3千萬　18人落網

記者張君豪／台北報導

刑事局破獲桃園八德地區一名開設汽車美容業，實際卻為竹聯幫太極堂八德聖龍會會長的符姓男子，在地方結合清潔貨運車隊、非法幫部分建商裝潢業者載運建築廢棄物到中部濁水溪河岸掩埋，該幫派組織以此手法操作1年半獲利超過新台幣3千萬元，刑事局23日循線緝獲該幫18名幫眾。

▲刑事局兵分多路逮捕竹聯幫太極堂八德分會長符姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局兵分多路逮捕竹聯幫太極堂八德分會多名成員，圖為違法傾倒的廢土。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊表示，日前偵辦一起假檢警詐欺車手案，警方深入追查發現操縱車手的主嫌符嫌是竹聯幫太極堂八德聖龍會的會長，警方據此成立專案小組深入追查。

▲刑事局兵分多路逮捕竹聯幫太極堂八德分會多名成員，圖為違法傾倒的廢土。（圖／記者張君豪翻攝）

符男等人還結合中部地區的李姓貨運業者，假借合法清運公司名義，招攬欲清除廢棄物的處理場或拆除業者等，再由無廢棄物清除、流向處理許可文件的李男清運車隊協助處理，趁夜載運至濁水溪沿線國有土地開挖傾倒廢棄物回填。

▲刑事局兵分多路逮捕竹聯幫太極堂八德分會多名成員，圖為違法傾倒的廢土。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，該幫派組織除從事電信詐欺、違法傾倒廢棄物外，也從事暴力圍事桃園工地土方清運，若遇不從者則率眾恐嚇阻攔出入口，讓工程作業停擺，藉此讓建商、工程商認賠付保護費了事。刑事局粗估：這群環保蟑螂以低於市價一半的運費招攬業務，單月非法獲利約100至200萬元，粗估營運1年半共獲取3000萬元不法利益。

▲刑事局兵分多路逮捕竹聯幫太極堂八德分會多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局見時機成熟，分別於去年12月中旬到今年3月23日於雙北市、桃園市、彰化縣、南投縣和雲林縣等地查獲包括符男和李男在內的18名犯嫌。警方並查獲犯罪聯絡用行動電話、電擊棒、幫派T恤、槍枝滑套、通槍條、安非他命吸食器、武士刀1把、蝴蝶刀1支、匕首1支、挖土機1部、曳引車頭3部、車斗5個、鏟土機1部、清運工作記錄單及改造手槍2把、子彈4顆等贓證物。警詢後依到案犯嫌違反組織犯罪條例、廢棄物清理法移送法辦。

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