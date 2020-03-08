不肖業者趁防疫期間偷倒廢棄土　新北貢寮山坡地違規取締

▲ 新北市貢寮區卻有不肖業者，違規傾倒大量營建土方共約1萬8000立方。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國防制新冠肺炎疫情期間！新北市貢寮區卻有不肖業者，違規傾倒大量營建土方共約1萬8000立方，經新北市政府現場查獲後，已將行為人移送地檢署偵辦，並現場查扣3台機具。因傾倒廢土致生水土流失且侵占國有土地，情節重大，新北政府6日下午由副市長謝政達召開公安專案會議，針對違規行為向上游營建土方予以徹查嚴懲。

農業局指出，近日貢寮區和美里山區相當不平靜，前於2月時有不肖業者，在和美街58號附近山坡地坑溝傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約3000平方公尺。新北市農業局會同貢寮區公所及瑞芳警分局現場稽查，於第一時間勒令業者停工，並查扣挖土機1台，警方已將業者移送基隆地檢署偵辦。

▲ 貢寮區和美里山區有不肖業者，在和美街58號附近山坡地坑溝傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物。

農業局表示，該業者又於3月初，於貢寮西靈巖寺下方邊坡再度傾倒土方，再遭市府查獲，現場行為人宣稱是做為停車場使用。但未依規定申請，新北市府於3月5日現場稽查，確認有竊佔公有土地及致生水土流失，針對該行為人再次予以移送基隆地檢署，並查扣現場作業機具2台。

因貢寮山坡地連續遭到傾倒廢土，市府6日由副市長謝政達召開公安專案會議，針對該違規行為除依水土保持法、山坡地保育利用條例裁處外，並循線追查上游土方來源，涉及不法建築工地未依規定管制土方流向，將依建築法勒令停工。另違規土地位於都市計畫區內，將另以都市計畫法、廢棄物清理法等相關規定查處，並要求業者將廢土移出恢復原狀。

農業局表示，山坡地擅自開挖整地、堆積土石之行為，已違反水土保持法，依規定，最高可裁罰30萬元。情節重大者，移送法辦。本案屬連續違規行為，有明顯犯意，且行為致生水土流失及竊佔他人土地除行為人移送地檢署偵辦，並要求行為人限期改正將廢土移出，未改正者連續處罰。

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▲ 和美街58號附近山坡地坑溝傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約3000平方公尺。

▲▼ 不肖業者又於3月初，於貢寮西靈巖寺下方邊坡再度傾倒土方。