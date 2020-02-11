凶殘！曾追隨太陽會要角「老三」　新北黑幫新秀討債斷人手掌

記者張君豪／台北報導

刑事局11日破獲天道盟太陽會在新北市三峽一名囂張的老大「麥斯」許姓男子，警方表示許男在新北率眾持刀砍人，甚至以「出來烤肉」為名糾眾暴力押人討債，刑事局偵二大隊與新北市蘆洲分局、新北市刑警大隊5日收網，在新北市土樹三地區逮捕許姓男子（22歲）及其他6名幫眾。

▲刑事局偵二大隊破獲新北市天道盟太陽會許姓男子主持的不法暴力團夥，搜出大批武器毒品。（圖／記者張君豪攝）

▲許男等人使用新興毒品毒果汁、笑氣以及k他命犒賞幫眾。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊副隊長何明賢表示，警方分析該黑幫團夥暴力行為，發現許男為首的天道盟太陽會成員，涉嫌在新北市涉及多起街頭暴力事件，包含去年9月深夜許男率領20多名幫眾在土城區聚集要去三峽尋仇，遭警方快打圍捕，他卻辯稱要帶朋友去「烤肉夜遊」，結果警方在機車搜出多把西瓜刀和甩棍，警方當場將凶器查扣並依社維法移送裁處。

▲刑事局偵二大隊副大隊長何明賢說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方表示，許姓男子為新北太陽會帶隊幹部，經查有殺人未遂、組織犯罪、毒品等多項前科，去年8月曾因追討數萬元，率眾在新莊區當街砍殺被害人，結果造成債務人脖子、胸部刀痕累累，許男一夥人持開山刀西瓜刀殺紅眼，甚至砍斷被害人手掌，送醫治療仍重度殘廢，手段相當殘忍。

警方暗中監控，發現許男主持的暴力團體迄今犯下多起暴力傷人案件，經4名被害人指證後，5日下午見時機成熟，在新北地檢署檢察官指揮下，分別於新北市樹林區、土城區和三峽區執行拘提搜索，共逮捕包括主嫌許男和共犯胡男等7人。

現場也查獲太陽會圖騰徽章1枚、球棒3枝、木棍1枝、開山刀2把、空白本票1本、手機3支、借據1本、已使用本票1張、身分證正本1張、健保卡正本1張和3級毒品K他命、混和毒品果汁粉等贓證物。最特別的是警方還搜出兩支笑氣，警方懷疑他們經常開趴使用毒品笑氣取樂、訊後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、傷害、恐嚇等罪嫌，先行解送新北地檢署偵辦，並持續擴大追查其他共犯。

據專案小組人員私下透露，許男混跡新北市黑幫卻不成氣候，他早年追隨綽號太陽會要角綽號「老三」的劉姓大哥，近年加入竹聯幫仁堂系統下「明仁會」，經常出沒新莊及土城地區，「算是遊走在各幫派之間」，平日以糾眾討債為業，但因手段太過兇殘遭警方鎖定。

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