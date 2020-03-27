快訊／兩岸經濟合作ECFA恐終止　財長沈榮津鬆口「若有影響範圍在5%之內」

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委溫玉霞25日在立法院質詢時表示，中國大陸在疫情的壓力之下，是否有可能終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），國安局長邱國回應的確有這個可能。對此，經濟部長沈榮津27日表示，目前還沒有收到相關通知，若收到終止的通知也是在半年後生效，如果有影響就是在5%的範圍內。

溫玉霞25日在立法院質詢時表示，新冠肺炎疫情衝擊，導致中國大陸的習政權「有點困難」，詢問中國大陸是否可能在疫情壓力下，終止與台灣的ECFA，轉移內部壓力。邱國正回應，的確有這個可能，疫情的紛紛擾擾讓中國大陸需要找一個出口點，國安局目前仍在注意中。

行政院長蘇貞昌27日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，沈榮津會前受訪時表示，目前還沒有收到相關通知，若收到終止的通知也是在半年後生效，如果有影響就是在5%的範圍內。

沈榮津說，目前最重要的是產業要升級轉型，以及要多元佈局，這才是當前的因應之道。

此外，沈榮津日前於ICT產業座談會後指出，許多店家已經等不及疫情過後的振興抵用券，政府因此將推出疫情期間就可以使用的「酷碰券」，只要綁定街口、台灣Pay等數位行動支付，出門實體消費，就提供20%至25%的折扣，回饋給消費者，刺激內需。

對此，沈榮津表示，現在大家期待在疫情期間應該啟動折扣刺激消費，現在首先要防止群聚消費，將其改為日常消費，但最重要的是要先有消費才能折扣，才不會產生替代消費。經濟部若有新政策要推出，都會事拍好宣導影片，屆時也歡迎大家到經濟部的網站觀看。

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