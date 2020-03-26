離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

▲滬尾藝文休閒園區推出一系列餐飲住宿優惠。（圖／業者提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北淡水「滬尾藝文休閒園區」《光．織樹》近日獲得新北市政府指名典藏，即日起到園區禮萊廣場中庭即能大飽眼福。因應疫情衝擊，園區也推出一系列超殺優惠活動，讓民眾安排旅遊離塵不離城！

滬尾藝文休閒園區的《光．織樹》是由國際得獎藝術團隊打造，去年底於新北歡樂耶誕城首度展出，成功締造百萬人次造訪，即日起民眾來園區禮萊廣場中庭即能觀賞感受！

光．織樹透過金屬架構與手工編織而成的光影裝置藝術，藉由電腦程序編輯的LED燈光效果，塑造出白天夜晚不同風貌，期望將藝術與生活結合，吸引更多入園觀賞人潮。

▲民眾來園區禮萊廣場中庭即能觀賞《光．織樹》。





▲風光明媚的「滬尾藝文休閒園區」，適合民眾安排一趟親自大自然的放鬆之旅。

近期受疫情影響，不少民眾取消出國計畫改為國內旅遊，「滬尾藝文休閒園區」為迎接清明連假出遊及母親節感恩月，即日起至6月30日止，結合餐飲及住房專案貼心推出一系列優惠活動，順道走訪紅毛城、滬尾砲台、一滴水紀念館等古蹟景點，可遠眺淡水河與觀音山。

除此之外，即日起園區內河畔餐廳增加冷凍宅配及外送服務，禮萊廣場內主題餐廳於4月中與外送美食平台Uber合作，消費者不用出門，在家也能品嚐美食、歡聚過節。

園區同時推出六大方案：一日遊、雲門專案一日遊、會議專案、觀光同業國旅專案、全家歡聚以及母親節限定的媽媽有禮專案，讓民眾遠離城市喧囂，安排一趟親近自然的舒適安心之旅。

攜手雲門一日體驗 搶先預約報名

滬尾藝文休閒園區精心規劃推出「一日遊」，專案優惠每人NT$900+10%，內含河畔餐廳樂活吧午餐、園區及淡水秘境專人導覽、望高樓賞夕陽，再贈送飲品券及百元禮券。

此外，更特別企劃「雲門導覽及身體體驗課程」一日遊專案，平日每人NT$1,500+10%，假日加價200元。平日限定「會議專案」每人NT$999+10%起，含午餐及上、下午茶點及會議設備使用。

食再有禮 早鳥預訂送入住高級客房

園區內禮萊廣場祭出最大獎iPhone 11 pro，主推「集樂春日．品味飽餐」抽獎活動，活動期間至主題餐廳鳥窩窩私房菜、二馬韓式料理、魔法咖哩、自做自受烘焙坊，以及將捷金鬱金香酒店河畔餐廳用餐，消費滿500元即獲蓋一章，集滿五個章(五家餐廳)，即可參加抽獎，每100位完成集章者，就抽出1位幸運得主，最大獎項為Apple iPhone 11 pro(價值NT$41,400)，「集樂春日卡」限量發行300張，集完為止。

將捷金鬱金香酒店期間推出全家歡聚桌菜，每桌NT$16,000+10%起，4月底前預訂加贈入住高級客房一間(定價NT$7,800+10%，6/30前使用)，早鳥超值優惠不容錯過。

「媽媽有禮」母親節感恩特餐，每桌NT$ 12,800+10%起，另好禮贈康乃馨及紅酒，4/20前付訂完成免10%服務費，也貼心提供外送服務，母親節外帶餐同時開放預購。

觀光同業、國民旅客 優惠獨享

將捷金鬱金香酒店推出觀光同業及國民旅客限定優惠，專案入住兩人NT$3,200/日（免10%服務費，含早餐），優惠期間入住假日不加價。

▲將捷金鬱金香酒店期間推出全家歡聚桌菜。