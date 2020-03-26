第三波「註記包機」超過440人登記　陳時中：有需求會研議加開

▲第二批武漢台商專機返台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

大陸湖北省已於25日解封，但住湖北台人仍無法自行回台。海基會今（26）日宣布，已洽請中華航空協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家，現已有440人登記。指揮中心指揮官陳時中強調，每架班機不能超過200人，如果登記人數超過機位，會研議加開。

交通部政務次長王國材表示，華航將出動波音777載客，機組人員配置為2位機師、11位空服員，777原本可載358人，但為防疫。華航表示，指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

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指揮中心指揮官陳時中表示，兩班飛機都是是定點定時航班，人員都是被註記者，不跟其他旅客混合，包機人數已有超過440位，回台也要集中檢疫14天。

至於被問到現在已有440人登記，超過預定的400個機位，是否會訂出優先名單？陳時中回應，「沒有設定一定是這兩班」，這兩班都是來往兩岸的定時定點航班，會做包機決議，只是讓註記台人不要跟其他旅客混在一起，如果登記的人數再增加，會視情況多開一班，做專門使用。