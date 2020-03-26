為發佈緊急命令做準備？日本急成立「對策本部」　政府回應了！

▲日本新冠肺炎疫情嚴重，政府決定於26日成立政府對策本部。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都26日確診人數暴增47例，日本政府宣布，將根據先前修正的「新型流感等對策特別措施法」，在台灣時間26日下午5時35分成立政府對策本部，此後，首相安倍晉三便可根據疫情決定是否發佈緊急狀態。此外，首都圈各首長也接連呼籲民眾，本周末非必要切勿外出。

日本厚生勞動相加藤勝信26日下午前往首相官邸，向安倍晉三報告，目前日本國內疫情有高度的可能性將持續蔓延，為此，安倍晉三馬上下令成立「政府對策本部」。政府內部隨即在當天召開臨時內閣會議，決定在26日下午5時35分正式成立「政府對策本部」。對策本部成立後，將馬上召開首次會議，外界猜測，屆時安倍晉三應該會下令，根據修法後的特別措施法制定相關基本對策。

針對是否會發佈緊急命令，負責統籌政府對策本部的經濟再生擔當相西村康稔表示，現在這個時間點並不考慮，不過他也提到，中央政府對策本部成立後，也會接連在各都道府縣成立地方對策本部，希望能共同協力預防疫情持續擴大。

另一方面，有鑑於新型冠狀病毒疫情在全球持續蔓延，日本外務省考量海外安全局勢，在25日晚間以全球各國為對象，將旅遊警示上調至第二級，建議民眾在非必要情況下避免出國。另一方面，首都圈首長們也共同呼籲民眾，本周末應避免非必要的外出或是在家上班。