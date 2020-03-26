與全球共享科學數據　陸科技部：每天都收到防疫合作意向

▲解放軍成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

記者曾俊豪／綜合報導

針對與國際合作對抗新冠肺炎疫情，中國大陸科技部副部長徐南平26日指出，中國第一時間分離鑒定出病毒毒株並向世界衛生組織共享了病毒全基因組序列，還有五條技術路線同時推進疫苗研究。他強調，每天都收到國際同行提出的建議和合作意向，中方及時與全球科技界共享科學數據、技術成果和防控策略。

針對新冠肺炎疫情蔓延全球蔓延，中國大陸外交部發言人耿爽先前指出，「中國不會忘記，在新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。當前，中國也在向遭受疫情的國家伸出援助之手。」

除了實體物資之外，中國國務院26日的記者會上，徐南平也就中國與國際合作抗擊疫情的情況做介紹。他提到，疫情發生以來，中國第一時間分離鑒定出病毒毒株，向世界衛生組織共享病毒全基因組序列，此舉為全球科學家展開藥物、疫苗、診斷研究提供重要基礎。

▲新冠肺炎疫苗在湖北進行人體試驗。（圖／翻攝澎湃新聞）

徐南平還舉例，中國逐步深化對新冠病毒致病機制和傳播規律的認識，為防控策略提供科學依據；迅速篩選評價了氯喹、法匹拉韋、托珠單抗和一批中藥方劑、中成藥等有效治療藥物，以及恢復期血漿治療、乾細胞治療、人工肝治療等療法，建立適合不同階段患者的治療方案。

他強調，中國短時間內建立形成了核酸檢測、抗體檢測相配套的檢測技術體系，不斷提高靈敏度和便捷化；五條技術路線並行推進疫苗研究，重組腺病毒載體疫苗已於3月16日進入臨床試驗階段。

對於上述經驗，徐南平指出，每天都收到國際同行提出的建議和合作意向，中方也及時與全球科技界共享科學數據、技術成果和防控策略。