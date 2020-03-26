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日本外交人員「親赴雅典迎聖火」卻染疫！確診前曾與體育廳長官同車

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▲▼東京奧運,聖火（圖／達志影像／美聯社）

▲日本一名駐北馬其頓大使館職員因前往希臘出差，不幸染疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

東京奧運23日晚間正式宣布延後舉行，然而東奧聖火早在20號就已經抵達宮城縣的航空自衛隊松島基地，並舉行一系列聖火傳遞儀式。東奧確定延後之後，已經抵達日本的聖火預計將暫存於福島縣，具體細節則仍待商議。此外，有消息指出，一名日本駐北馬其頓大使館的外務省職員因協助奧運聖火傳遞等事宜前往希臘雅典出差，沒想到卻因此感染新冠肺炎。

這名染疫的外務省職員任職於日本駐北馬其頓大使館，8日至17日為處理東京奧運聖火相關事宜，才會到雅典出差。據了解，這名外務省職員18日開始出現症狀，不過因身體狀況穩定，目前正在居家隔離中。外務省表示，將深入調查該位職員是否有親密接觸者。

根據體育廳表示，該名染疫職員13日在雅典當地曾與體育廳長官鈴木大地搭乘同輛車移動，雖然鈴木並沒有出現發燒等症狀，但以防萬一，已經請長官在家工作到27日。

另一方面，日本駐美大使館也出現2名日籍職員染疫。目前2人都在居家隔離當中，並未住院，其中1人則出現發燒等症狀。對此，日本駐美大使館表示，館內將會徹底進行消毒作業，並調查2名職員的感染途徑與親密接觸者。

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