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全球疫情今夏結束「概率很低」　不感染秘訣關鍵點曝！

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲大陸新冠肺炎疫情趨緩。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情肆虐，上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏指出，原來預估疫情4月份結束，後期再拖個尾巴，再控制一下世界的疫情，全球6月份也能結束，「我認為這也是合理的」，但現在整個歐洲出現不可控的情況，疫情在今年夏天結束的概率就很低了。他還指出不感染的秘訣有一個關鍵點！

張文宏近日在接受《人民日報》專訪時，就目前大陸疫情指出，全國支援湖北，到現在不到兩個月的時間，疫情基本上控制住了，中國已邁過至暗時刻，但現在歐洲突然成為疫情新中心，這帶來了巨大的不確定性，後續中國仍面臨較大的輸入性風險。

「疫情在今年夏天結束的概率就很低了」，張文宏表示，現在整個歐洲出現不可控的情況，特別是一些國家提出的「群體免疫」，這個過程事實上非常痛苦，勢必會有大量的人被感染，因為建立一個「群體免疫」的過程非常漫長，意味著會有60%-70%的人被感染，推算一下週期基本上會到跨年，「所以我預計在很長一段時間內，醫務工作者都很難停下來了。」

▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

▲張文宏。（圖／翻攝自看看新聞）

張文宏也指出「不感染的秘訣」。他表示，事實上是有的，一定要掌握住傳染病裡面的一個關鍵點，就是接觸，沒有接觸，就沒有感染，「在疫情爆發非常厲害時，我們發現，所有的感染都是密切接觸傳播開來的。」

那麼在工作場所如何避免密切接觸？張文宏稱，不僅要保持一定的社交距離，還要戴口罩、勤洗手，做到這些之後，感染的風險基本上就沒有了，有人擔心會空氣傳播？其實到目前為止，空氣傳播一直是停留在假說之中，「我國大多數病例都是在密切接觸中發生的。」

對於網上瘋傳「義大利病毒成分與中國的不完全一樣，而是毒性更強」的說法，張文宏指出，義大利病毒的序列分析結果，目前還沒看到明確的數據，所以現在還不能說毒性更強。武漢早期病死率也高，現在已經降下來了，也沒聽說是病毒成分發生改變，病毒成分發生改變一定要有基因測序的結果來佐證。

張文宏表示，現在最主要的原因是義大利大規模爆發，重症病人就存在一定比例，如果2萬多例確診者，按照20%的重症比例計算，也有5000人，重症病人太多，醫院的救治能力就可能跟不上，死亡率就會升高，如果再爆發下去，會越來越嚴重。

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