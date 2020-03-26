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吳斯懷七大爭議一次看　國民黨擬祭黨紀註銷不分區資格　

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▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨不分區立委吳斯懷因親中立場，從名列國民黨不分區名單第四就飽受爭議，上任立委後，其爭議更是沒有斷過，包括質疑國軍支援口罩工廠，是否有圖利之嫌、質疑總統蔡英文挑釁大陸、批衛福部長陳時中在防疫執行上有缺失、向國防部索取軍機資料、稱共機擾台不是挑釁、被爆料找上將施壓等。

江啟臣25日在中常會表示，不分區立委被提名時都會簽署承諾書，其中明確提到，當選後個人言行舉止若損及黨形象，將依黨紀處分註銷被提名，未來會建立「立委考核評鑑辦法」作為不分區委員去留機制，與區域委員提名考核。此話被外界解讀暗指吳斯懷。

一、聆聽中華人民共和國國歌與習近平致詞

吳斯懷2016年前往北京人民大會堂，出席由中共總書記習近平主持的「紀念孫中山先生誕辰150周年大會」，起立聆聽中華人民共和國國歌與習近平致詞，此事傳回台灣引發輿論譁然。

選舉前，吳斯懷透過網紅、廣播節目等平台，回應外界要求他退出不分區。吳斯懷解釋，論壇隔天原本規劃要赴北京購物，但前一晚臨時接到通知參加人民大會堂的紀念活動，要穿正式服裝，那時不知誰主持，進了大會堂後才看到習近平，礙於國際禮儀不能在場合站起來走人，所唱的中共國歌，到現在還不會唱。

吳斯懷更說，「我今天相忍為黨，為的是什麼？」第一、若貿然說退出紛爭，過自己的退休生活，會對不起國民黨，按照中選會選罷法，退出了，國民黨不分區會少一席；第二、「因為34名裡面，只有我一個軍人，所以再遞補的，按順序、排序也沒有軍系立委了，我是基於這些，我願意承受這一些」。

二、首次記者會，質疑國軍有圖利之嫌

台灣選舉落幕，緊接而來的是新冠肺炎的防疫考驗，世界衛生組織（WHO）因排除台灣參與空間，引發撻伐。吳斯懷上任後召開第一場記者會，會中除了呼籲大陸讓台灣加入WHO，也質疑國軍協助工廠有無圖利之嫌。

隔日，與吳斯懷一同召開記者會的林為洲在政論節目上被主持人謝震武問道，吳斯懷在記者會上講國軍支援口罩工廠，是在圖利廠商，但目前全台人民最關心的就是口罩數量不足等防疫問題，吳斯懷卻在這節骨眼提出這樣的質疑，「你們要不要跟他溝通一下？」

林為洲解釋，「因為我當總召嘛，他們很熱心要一起開記者會，我沒有理由拒絕」，但對於圖利廠商一事，「我覺得那一句是很多餘的，國軍去那邊一定有一個機制嘛，又不是第一次國軍去幫民間做事，以前也有做過割稻、救災、清垃圾等，多講了，我覺得是多講了。」

▲▼國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

三、首次質詢，質疑蔡英文挑釁大陸

蔡英文今年1月接受BBC專訪時表示，「我們已經是個獨立的國家，沒有宣布獨立的必要」、「我們稱自己為中華民國台灣」、「台灣有不錯的軍力，侵略台灣大陸的代價非常大」。

針對蔡英文專訪內容，吳斯懷在書面質詢中質疑，「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」、「我們真的準備好了嗎？」

吳斯懷受訪回應，質詢稿的主要目的是建議蔡英文慎戰，不要輕啟戰端，不要挑釁，「台灣不要主動告訴大陸我完成戰爭準備了，如果你要來就來吧！那種味道是不對的」、「我們畢竟是弱者，這是一個很現實的問題，不必要大家再去做其他政治上的揣測。」

▲▼陳柏惟痛罵吳斯懷首次質詢荒腔走板。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）

▲立委陳柏惟在臉書曝光吳斯懷首次書面質詢內容。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）

四、批陳時中「執行有缺失」

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌3月上旬針對特別預算案赴立法院報告及備詢。吳斯懷在國是論壇中指出，雖然防疫指揮中心政策很好，但如果實際執行面很有多缺失、漏洞，到頭來還是一場空。

吳斯懷質疑，基層人力在醫院分流，每個醫院本來有既定的SOP，後來加入要量體溫等流程，造成許多延宕、民眾不便，有沒有事前規劃完整配套？至於非法移工的部分，應重視醫院裡面，除了醫護人員之外，照護員、看護移工、清潔工，這些人跟病人的接觸更廣泛，是不是要防治以免造成破口？

▲▼立法院新會期開議，吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷強調，防疫作戰貴在務實。（圖／記者李毓康攝）

五、遭控索取國防部聯合兵種、資通電軍機密資料

立法院衛環委員會的吳斯懷向國防部索取軍機資料，引發各界議論。吳斯懷透過辦公室發聲明澄清，立委依據《立法院職權行使法》，監督政府施政作為，依問政需要，可要求部會提供相關不涉機敏的公開資訊；調閱資料不限制其所屬委員會，且立委審預算時，同樣可對中央所屬各部會實施審查與監督。

吳斯懷受訪也將資料帶到現場，希望在場媒體們能看一下，他表示，「完全沒有任何機密資料！」自己在協調會裡面跟國防部官員交換意見時，也公開告訴對方，不需要提供機密資料和內容，只是要彙整公開資料方便他問政。

國防部事後回應，委員基於監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料，而此次提供委員資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機敏內容。

▲▼吳斯懷受訪。（圖／吳斯懷辦公室提供）

▲吳斯懷將資料帶到現場。（圖／吳斯懷辦公室提供）

六、稱共機擾台不是挑釁

新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸今年派出4次共機擾台，不僅曾越過中線挑釁，日前更使出夜航擾台模式，增加台灣戰備壓力。

不過，吳斯懷卻向行政院提出書面質詢，「正確的國防認識有利全民國防建立，反之則會因誤導而致民心惶惶社會不安」，根據「國際法」在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

國防部表示，中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定，尤其去年3月31日共機蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契，加上今年初迄今，不顧其內部疫情嚴重，竟於我周邊海空域進行四次「針對性」訓練，都是挑釁、威脅的具體事證。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲中共軍機四度繞台。（圖／國防部提供）

吳斯懷此話一出，引發各界批評，前國民黨立委謝國樑看不下去，跳出來開砲「我很慶幸還好你已經退伍了！至少台灣的國軍不會被這樣錯誤的觀念給誤導，而疏於戒備…否則後果不堪設想！」、「我希望這樣的人可以盡早離開立法院」。

國民黨也火速切割，強調吳斯懷個人言論，不代表國民黨及國民黨團的立場，共機在台海周邊長程遠訓對於中華民國來說，無助兩岸和平與區域穩定；而國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行爲，尤其正值防疫期間，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂。

吳斯懷透過辦公室表示尊重國防部專業的情報判斷，但批評聲浪並未斷歇。國民黨主席江啟臣在中常會表示，近日部分不分區委員的問政表現，讓國民黨形象受到考驗，不但受到對手政黨的猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，讓支持者再次沮喪、失望。

江啟臣說道，國民黨在進行不分區立委提名時，所有被提名黨員都簽署承諾書，其中明確提到，「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象，經查證屬實，願依黨紀處分，依相關規定註銷被提名」。

七、被爆料找上將施壓

國民黨台北市議員李明賢在政論節目透露，跟幾個立委包括林為洲都有溝通過，林為洲認為要建立一個機制，讓立委有淘汰機制，「像吳斯懷這個，也沒有什麼觀察期，真的他要自己知所進退」、「他的發言確實跟國民黨的所有的立場完全不符合」。

李明賢提到，勸說吳斯懷很多次，「包括林為洲委員去找他溝通的時候，他甚至還找了另一個上將跟林為洲施壓。」謝震武聽了表情面露驚訝。現場的來賓尚毅夫爆料「那個上將也當過不分區立委」，一旁的台北市議員鍾小平則說「黨內有這樣的委員，就是抖內民進黨！」

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