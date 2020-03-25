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N號房「趙博士」突腦筋一轉神展開？向大咖主播sorry　媒體曝背後動機

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▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯조주빈。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓N號房性剝削案嫌犯조주빈。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

韓國N號房事件主嫌趙主彬（조주빈，音譯）涉嫌詐欺取財，被譽為王牌主播的JTBC電視台社長孫石熙今天則承認，曾在趙脅迫下交付金錢。

25歲的趙主彬以打工等理由取得女性個資，藉此脅迫受害女性拍攝性剝削影片，並在網路上化名「博士」，利用通訊軟體Telegram匿名聊天室功能販賣、散布影片，日前遭警方逮捕，警方並在今天公開趙長相。

趙主彬上午公開表示，「我要向孫石熙社長、尹壯鉉市長、記者金雄（譯音）等因我受害的所有人謝罪」，對被害人公開謝罪同時提及孫石熙、前光州市長尹壯鉉及記者金雄等與N號房事件無關人士，引發外界關注。

韓聯社報導，JTBC稍早對此發布聲明，證實孫石熙曾遭趙威脅。聲明表示，趙主彬透過Telegram聯繫孫石熙時自稱為徵信社社長，指當時與孫石熙有法律糾紛的獨立記者金雄正在找人對付孫石熙及家人，藉此向孫石熙詐取財物。

▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯조주빈。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓N號房性剝削案嫌犯조주빈。（圖／達志影像／美聯社）

聲明中也說明，孫石熙考量若趙主彬真是受金雄指使，那即使趙落網，金雄仍有可能尋求其他管道加害孫石熙及家人，因此想更謹慎應對，而沒有先報警。

根據《中央社》報導，接近尹壯鉉的相關人士則指出，尹壯鉉先前曾遭一名冒稱為前韓國總統盧武鉉遺孀權良淑的女子詐財，事件曝光後，尹壯鉉因涉嫌行賄遭起訴。

▲▼ 南韓Telegram N號房事件，「博士」趙主彬用「一個月10萬」誘惑未成年少女。（圖／翻攝自臉書／시벌탱、SBS）

▲南韓Telegram N號房事件，「博士」趙主彬用「一個月10萬」誘惑未成年少女。（圖／翻攝自臉書／시벌탱、SBS）

當時，有名「崔室長」以Telegram聯絡尹壯鉉，自稱與孫石熙熟識，建議尹壯鉉上JTBC電視台的節目說明真相，並透過「朴社長」收取活動費用。警方正在調查趙主彬在其間扮演的角色為何，並追查這起詐欺事件是否有其他共犯。

此外，也有媒體指出，趙主彬多次在匿名聊天室「博士房」中聲稱與孫石熙是「稱兄道弟」的關係，也指名認識尹壯鉉，藉此營造自己與媒體、政界有特殊關係的形象。

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