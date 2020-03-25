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不想多出防衛費！　美軍強制「部分韓籍雇員放無薪假」

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▲▼ 駐韓國美軍。（圖／翻攝U.S. Forces Korea）

▲駐韓國美軍示意圖。（圖／翻攝U.S. Forces Korea）

記者任以芳／綜合報導

根據韓聯社25日最新消息，駐韓美軍以及韓籍僱員工會指出，美軍司令部向部分韓籍僱員個別通報從4月1日起無薪休假的安排。預計下月起，9000多名駐韓美軍韓籍僱員中，將有5000多人無薪休假。

韓國東亞日報也表示，消息一出，USFK韓美工會辦事處主任Sohn Ji-o指出，「繼續工作的人、收到請假通知的人都感十分遺憾。現在，員工都非常謹慎，不表示任何意見。」目前，有一些韓國僱員聲稱，將集體拒絕美國政府和美國駐科部隊的總部無理要求。

▲▼ 駐韓國美軍。（圖／翻攝U.S. Forces Korea）

▲針對駐韓美軍費用分攤比例，雙方尚未達成新協定，（駐韓美軍示意圖）。（圖／翻攝U.S. Forces Korea）

早在2月底，大陸官媒新華社曾經報導， 韓美軍司令部2月29日表示，美韓針對駐韓美軍費用分攤比例，尚未達成新協定，駐韓美軍基地大約9000名韓籍雇員，有大部分的人，從4月1日起無薪休假。「觀察人士認為，美方在談判過程中把韓籍雇員作為籌碼，意在施壓韓方趕緊掏錢。」

新華社指出，美方之前要求韓方2020年分攤將近50億元防衛費（單位：美金，同下）費用，是2019年的5倍多。韓方難以接受，希望小幅上調出資金額。依據第10份協定，韓方2019年分攤1.04萬億韓元（約合8.84億美元），比前一年增加8.2%。據了解，據去年南韓為美軍分擔防衛費1.0389萬億韓元，其中約4成用於發放韓籍僱員工資。

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