台商復工／進蘇州全需「核酸檢測＋隔離」　台幹還原浦東—昆山12小時

▲疫情之下昆山台幹經過12.5小時的路程，返回工作崗位。（圖／台商提供，下同）

記者陳政錄／台北—昆山報導

近日隨大陸官方數據顯示疫情趨緩、力推產業復工，不少台幹紛紛踏上「返崗」旅程，但以台商大本營昆山為例，由於蘇州市對境外人員管控升級，實施100%新冠病毒核酸檢測＋自費集中隔離，以至近日台幹們轉發所謂「台灣返回昆山」實例懶人包，台商公司也一一統計人員、評估風險，以應對新一波防控。

以台幹圈內流傳的一份懶人包為例，一名台幹近日從台灣搭機到上海浦東，一路返回昆山，全程耗時12.5小時，雖然「剛進房間後馬上貼封條」，不過總算抵達了，真心感謝辛苦的檢疫人員。

▲上海機場設置的各省集合點。

這名台幹細數自己11時30分從桃園起飛，13時10分降落浦東，在機上等了一個半小時，全員分批下機，過程中還需填寫、繳交入境健康聲明卡，到「江蘇集合點」排隊，再一次掃描江蘇的健康碼、檢查表，搭車抵達昆山花橋分流點。

他特別提醒，大家最好自備乾糧點心，因為過程中「沒有時間吃飯」，且口岸中同行同車可能有日本、菲律賓、英國等各國旅客，自身防護要做好，「偶爾也會遇到亂罵檢疫人員的旅客，千萬別動氣，檢疫人員隨時待命，非常辛苦，就耐心配合，一定能回家的。」

抵達昆山後，台幹表示，如果住在城東，居家隔離多送往隆旗酒店，城北送中楠宜必思酒店、城南送送衡山路昆苑商務酒店，而他抵達當天還未要求強制集中隔離，可在具備一定條件下居家檢疫，順利返家。

另一位在上市台資企業任職的台幹則剛好趕上新規上路，他透露，自己是24日抵達浦東，抵達昆山為25日，依規配合14天集中醫學觀察。

▲終於抵達昆山。

他說，隔離期間自付費用，按不同酒店不等，約每日200元人民幣上下，醫護人員告訴他，會在隔離期間鑑測核酸。台商說，近日昆山台胞們紛紛轉告，如果台幹是透過公司買票，請盡快確認相關檢疫的風險、費用公司是否承擔。「目前昆山台商們都很系統性的在調查這些問題，台辦也相當幫忙。」

根據台商提供「昆山防疫工作指揮部」25日發布的新公文，內容強調，所有入境人員（包含台胞），皆需集中在酒店隔離14天。官方還提醒，從台灣出發到昆山酒店，請預期最長12小時，旅程中注意防疫，隨身攜帶食物藥品。至於外界有傳出在新公告前抵達的台幹，被要求需回到醫院檢測核酸，台商則表示沒有聽聞這種情況。

據蘇州市23日發布的最新公告內容，自即日起，按照屬地管理原則對所有境外來蘇人員實施14天集中醫學觀察，並實施100%新冠病毒核酸檢測，全力維護入境人員健康安全，最大程度防範境外輸入風險。

▲昆山市台商於近日起陸續復工，消毒廠房。（圖／取自昆山台協網站）

昆山市為江蘇省轄下縣級市，由蘇州市代管，是長三角地區的台商大本營，有「小台北」之稱，包括台玻、正新、研華、仁寶、緯創、世碩、友達、南亞等多家台商大廠，10萬名台胞在昆創業就業，江蘇省日前曾發布10項針對性措施，幫助台商復工復產。

至於另一珠三角地區台商大本營—東莞，經台商整理，廣東省自21日要求核酸檢測與14天集中隔離，因此也有台商採先到香港、澳門先訂好酒店，進行14天自主隔離，再入境東莞，符合14天無海外旅遊史，不需到廣東後再一次隔離的有關規定。

▼昆山市台商復工。（圖／取自昆山台協網站）

▲昆山當局下發的疫情防控公告。（圖／台商提供）

►腦公！你不可以賴帳喔