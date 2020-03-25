瀋陽粥店橫幅「慶祝美日疫情」…陸網罵翻：又蠢又壞！超慘下場出爐了

▲瀋陽一粥店竟掛慶祝國外疫情橫幅。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，一張內容為「慶祝美國、日本發生疫情」的橫幅圖片在大陸社交媒體上引發關注。網傳圖片顯示，這家店鋪門口，擺放了一個充氣拱形門，拱形門上掛著「熱烈慶祝美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅。隨後經過核實，該圖片拍攝自位於遼寧省瀋陽市的楊媽媽粥店瀋陽太原街店。

據《澎湃新聞》報導，23日，瀋陽市和平區太原街街道辦事處證實，該圖片拍攝自該轄區內的一家粥店門口，條幅懸掛於22日晚上，被有關部門注意到後於當天晚上即要求撤下。

瀋陽市和平區太原街街道辦事處一工作人員透露，3月23日，太原街街道辦事處、派出所等部門都在該粥店現場辦公，研究處理辦法。

隨後，楊媽媽（瀋陽市）餐飲配送管理有限責任公司法人代表楊海英23日下午火速發佈公開聲明。該聲明稱，「3月22日18時許，我公司旗下楊媽媽粥店瀋陽太原街店店長惠某某為招攬顧客，在未經公司同意的情況下，擅自在店門外懸掛涉疫情不當內容的條幅；19時30分許，民警到場後立即責令撤下條幅，對惠某某進行批評教育，並將其帶至公安機關調查。」

楊海英在聲明中稱，「對此，我公司對其個人行為堅決予以譴責，決定立即與惠某某解除勞動合同。我們將深刻反思，做好公司員工教育管理工作。對此事產生的不良社會影響，我們深表歉意。」

25日，瀋陽市和平區太原街街道辦事處透露，掛「慶祝國外疫情」橫幅的楊媽媽粥店瀋陽太原街店店長惠某某涉嫌尋釁滋事，目前已被當地派出所行政拘留；涉事粥店已被當地市場監督管理部門下達停業整頓通知。

對此，大陸網友也罵翻，「吸引眼球不是這種方法的」、「這麼沒人性的店，我是不敢去吃飯的」、「腦子，腦子在哪裡」、「將心比心，這不是壞就是傻啊」、「才說外國人對我們種族歧視，這不也是一種歧視」、「借疫情來炒作，這店還應該賣饅頭的吧，沾人血那種」。

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