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社會 社會焦點 保障人權

人民保母防疫出招！中市警分局食堂設壓克力板成「單人雅座」

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▲▼ 。（圖／警方提供）

▲台中市第三警分局為降低室內群聚感染風險，將分局內的員警餐廳「老松町食堂」增設了透明壓克力板，以避免飛沫傳染 。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

貫徹防疫工作，人民褓母出奇招！台中市第三警分局為降低室內群聚感染風險，將分局內的員警餐廳「老松町食堂」，由原本擺放7張可容納42人的餐桌，轉型為寬敞加大的單人雅座，拉開用餐距離，除此之外，更增設了透明壓克力板，以避免飛沫傳染，分局的用心，也讓基層相互打趣：「還好有壓克力板，這樣就不怕雞腿被偷吃了」。

台中市第三警分局表示，為因應持續延燒的肺炎疫情，避免防疫工作出現破口，分局長陳武康極早便開始籌畫各項防疫措施，而民以食為天，如何讓同仁「食安」又能兼顧「人安」，成為一大課題。

在陳武康的推動下，每日提供午、晚餐的「老松町食堂」，轉型為提供限量寬敞加大單人雅座的員警餐廳，從原本擺放7張、可容納42人的餐桌，變成僅剩4張餐桌，以便拉開用餐距離；另外，還設置了加高的壓克力隔板，規劃成可供16人用餐的個人雅座，同時鼓勵同仁以餐盒外帶，全面杜絕近距離接觸、飛沫感染的可能。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲▼ 「老松町食堂」 設置了加高的壓克力隔板，規劃成可供16人用餐的個人雅座 。

▲▼ 。（圖／警方提供）

透明壓克力隔板設置後，讓員警用餐時多了份篤定的安心，基層之間也相互打趣：「還好有壓克力板，這樣我就不怕雞腿被你偷吃了！」

陳武康鑑於防患未然，除員警用餐地點外，也全面測量員警體溫及洽公民眾實名制量溫，並使用酒精殺菌，祭出「七彩標籤防疫」措施，完成防疫措施後即張貼每日色彩各異的小標籤，全方位務求將防疫工作做到滴水不漏。

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