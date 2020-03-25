「明年我們奧運見！」蔡英文用「中、日文」打氣：延期的東奧一定會更圓滿





▲總統蔡英文談東奧延期。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

由於新冠肺炎疫情在全球大爆發，東京奧運已確定延到2021年。總統蔡英文對此表示，相信這是經過周延思考後的決定，應對做出艱難決定的日本打氣，而她也已經交代體育署，務必協助東奧延期後的選手訓練，讓選手與教練們安心，「今年一起抗疫情，明年我們奧運見！」

蔡英文25日在臉書上貼出中、日文貼文，「受到疫情影響，日本安倍首相跟國際奧會（IOC）巴赫主席討論後，確認2020東京奧運將延期至不晚於明年夏天舉行，我相信這是經過周延思考後的決定。我們應該為做出艱難決定的日本打氣。疫情當前，不管是台灣、日本，還是全世界，都應該專注於防疫，攜手共度難關，也要保護全世界的優秀運動員免於風險。」

蔡英文說，雖然奧運延期，但支持體育的心不打折扣。她已經交代教育部體育署，針對奧運延期後各項賽事的變化與選手的訓練，務必全力協助，讓選手和教練安心。「由衷希望全世界能抗疫成功。延期的奧運，一定更能以完整的形式舉辦，也會更加圓滿，全世界一起加油！」

針對奧運延期，體育署25日表示，首先肯定奧運各培訓隊選手及教練，自疫情開始至今，仍堅持不懈的積極備戰東京奧運，挑戰奧運舞臺的夢想。其次，奧運延期對選手參賽期待雖有些許落差，但後續應調整心態重新備戰，展現參加奧運的決心。

體育署也提3點因應措施，包括組團計畫、備戰計畫、關懷選手及教練等，強調備戰東京奧運雖受延期衝擊程度不小，但選手備戰信心不變，奧運培訓參賽計畫仍會延續下去，體育署也會持續投入資源，全力支援選手及教練培訓參賽計畫外，也會偕同國訓中心與協會協助選手爭取更多奧運參賽資格，奧運舞臺上為自己和國家爭取最高榮耀。

●體育署現就東京奧運延期因應措施說明

一、組團計畫：

（一）組團計畫：教育部體育署已請中華奧會配合奧運延期調整組團計畫，以更完善辦理組團事務。

（二）後勤支援：針對後勤工作團所訂住宿飯店已請中華奧會配合奧運延期調整原訂定時間。

二、備戰計畫：體育署偕同國訓中心視各國際單項總會調整國際賽會或奧運資格賽之相關資訊，輔導單項協會及培訓隊調整計畫。

（一）已取得資格項目：輔導各培訓隊依奧運延期時間，調整培訓及參賽計畫。

（二）尚須爭取資格項目：視各國際單項總會規劃之奧運資格賽時間及疫情狀況，輔導各培訓隊調整培訓及參賽計畫，全力爭取參賽資格。

三、關懷選手及教練：將與疫情中心密切聯繫持續協助，確保選手及教練健康，並請國訓中心掌握培訓隊身心狀態，適時安排運動心理師以輔導及安排相關紓壓活動，以兼顧選手身心健康，並鼓舞、激勵士氣賡續備戰奧運。