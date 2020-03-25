第二波來了！　口罩預購「圖文懶人包」大公開...3/27前登記截止

▲口罩預購第二波今日開放訂購。（圖／翻攝自健保署）

記者林妤柔／綜合報導

口罩預購第二波來了！今（25）日開放預購4/2-4/8的當週口罩，健保署分享簡單4大步驟，就可以輕鬆領取口罩。它提醒，若民眾逾期沒有到指定超商領取口罩，將沒辦法補領口罩和退款。

4大步驟預購口罩

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1.預購登記（3/25-3/27）

可選擇電腦網頁或手機APP購買。電腦進入eMask口罩預購系統（搭配讀卡機、憑證），以健保卡和註冊密碼或自然人憑證購買；或是下載健保快易通APP（需下載最新版本），點選eMask，進行口罩預購。

2.預購繳費（3/28-3/30）

進入eMask口罩預購系統查詢繳費帳號，以身分證字號、預購登記的手機末三碼進行驗證，並在期限內付款，可選擇ATM轉帳或信用卡付款。若是使用健保卡、自然人憑證，則需插卡驗證後以信用卡付款。

3.通知取貨（3/31-4/1）

收到簡訊通知、了解口罩取貨序號便可繳款，若未收到簡訊或誤刪簡訊，可直接至eMask網站查詢。

4.超商列印取貨單取貨（4/2-4/8）

去四大超商的KIOSK事務機輸入序號，列印取貨單，即可領取口罩。若民眾逾期未至指定超商領取口罩，將沒辦法補領和退款。

指揮官陳時中表示，截至下午1時，預購人次已達52萬千人次，比首波高很多。另提醒26日就是首批預購民眾的超商取貨日，提醒已繳費民眾務必持號碼單到超商完成取貨。