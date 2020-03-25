疫情期間假訊息暴增203%　趨勢科技統計出三大「假」

▲疫情期間，假借一頁式購物網站販售口罩進行騙財的案件層出不窮。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，民眾除了落實自身防疫措施外，也需慎防疫情相關的假訊息傳播。根據趨勢科技防詐達人統計，自疫情爆發以來，光二月份所偵測到的假消息數量即高達20萬次，暴增203%。其中與口罩、疫情相關的詐騙、假訊息及未經官方認證的謠言層出不窮，民眾在接收疫情相關訊息時，難以快速辨別訊息的真偽。

民眾如果被騙，除了錢財損失，甚至可能因為轉傳假消息，造成自己及朋友的不安及困擾。對此，趨勢科技防詐達人點出近期常見的疫情假消息警示，協助民眾在分享訊息前，可以提前檢視並把關訊息的真實性。

臉書詐騙網址大幅增加：

根據趨勢科技防詐達人統計，臉書詐騙網址偵測數量在近一個月暴增250%，以散播疫情相關的假訊息或是一頁式購物網頁為大宗。其中，一頁式購物網站更利用民眾搶口罩的心理，假借一頁式購物網站販售口罩進行騙財，或是假冒電視名人推薦購買或是打著貨到付款的詐騙手法，降低民眾戒心而下單受騙。

冒充官方名義發送假訊息：

除了臉書詐騙網址，不肖份子甚至設置假冒官方的粉絲專頁或LINE帳號，假裝以官方的名義發送各種假訊息混淆大眾。趨勢科技防詐達人近期觀察到有不肖分子冒充知名品牌的粉絲專頁，謊稱可以預購口罩，民眾一旦留言下單或分享，個資與金錢即有可能被竊取。

未經官方認證的不實謠言：

近期各大社群平台不論LINE或臉書，開始大量流傳著針對疫情的不實謠言。趨勢科技防詐達人統計，近三個月偵測到前三名未經官方認證的謠言分別為「這是每天＃COVID-19感染的情況，請大家注意」，內容大致描述感染新冠肺炎第1至3天會發生什麼症狀。

第二名為「今天開始10天台灣正式進入武漢肺炎關鍵期？」，假冒政府官方公告台灣正式進入武漢肺炎10天關鍵期，但衛福部並沒有發布此相關公告。第三名則是「港大袁國勇醫生一席話？喝50-80cc溫水的流感謠言」，假冒港大袁國勇醫生指出每次喝50-80cc的溫水可以預防肺炎，然而衛福部已澄清此謠言並沒有相關醫學研究可證實，袁國勇醫生本人也出面解釋此訊息並非出自於他的言論。

趨勢科技防詐達人提醒民眾，面對現今詐騙、謠言、假訊息滿天飛的現況，最重要的是要多方查證，謹慎以對。