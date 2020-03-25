感染風險大！醫護、照護人員擴大採檢　有「發燒、呼吸道症狀」就可採

▲0324中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣首見養護機構護理師感染新冠肺炎，個案為20多歲在安養機構服務的女性（案156），目前住民共53人已安置於國內兩處集中檢疫所，將持續監測健康情況。對此，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布放寬醫護人員採檢規定，之前是「有肺炎」才通報採檢，未來放寬到有「發燒」或「呼吸道症狀」就採檢。

指揮中心醫療應變組組長薛瑞元指出，醫療或照護工作人員只要有症狀就採檢，需要連續2次採檢陰性，2次至少要間隔24小時，經醫師評估呼吸道症狀緩解，就可以恢復上班，不受14天限制，以免因為14天不能回去上班，造成醫療或照護的人力壓力。

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除了放寬醫護人員採檢，醫療跟照護機構在疫情間要實施門禁管制，禁止訪客探視，工作人員要做健康管理，每天要量測體溫並記錄，而住民也要做健康管理，監測健康狀況。

而醫護人員、長照機構和機構住民也會在健保卡建檔，插卡後會跳出警示，醫護人員可以透過健保卡了解該就醫者為TOCC的O（職業別），讓醫師特別警覺關注。除了醫護人員和長照機構或機構住民等，其他如社工、產後護理機構工作人員、看護之家、榮民之家照服員都是特別族群。

另外，醫療院所和照護機構要訂有請假規則，有發燒或呼吸道症狀要請他們請假跟就醫，若需要採檢，就要給予病假，須待採檢二陰性，醫師評估可以工作，才能回去上班。薛瑞元提醒，如果讓發燒工作人員上班或醫師評估要採檢而拒絕，就可依法處新台幣3000元以上1萬5千元以下罰款。