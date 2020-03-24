等了3天！北橫櫻花攝影賽首獎「光芒萬丈」 余國輝終於抓到這一刻

▲桃市府風景管理處舉辦北橫攝影比賽，圖為獲得金牌的「光芒萬丈」，作者余國輝說，等了3天才捕捉到拉拉山夕陽美景。（圖／桃市府風管處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀旅局風景管理處今年初舉辦北橫櫻花季攝影比賽，吸引數百位專業與業餘攝影好手參加，日前截止收件後經評選後成績出爐，余國輝以「光芒萬丈」贏得金牌與5萬元首獎，他說，為了補捉北橫美景，足足等了3天才捕捉到拉拉山黃昏夕陽美景，很開心能獲得評審青睞。

桃園市風管處指出，這次辦理北橫櫻花季攝影比賽，比賽作品需為今年1月1日至3月1日之攝影作品，收件時間則自本月2日起至13日為止，總計收取406件作品，經評審評選後，金牌由余國輝的「光芒萬丈」獲得，還有5萬元獎金；銀牌為陳紫晴的「北橫櫻花季」與3萬元獎金、銅牌為黃慧琴的「櫻花夕陽」與2萬元獎金，另有優選與佳作共計42件，入選作品則將在本月27日起至4月9日於大溪區頭寮經國紀念館1樓展出。

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▲桃市府風景管理處舉辦北橫攝影比賽，獲得銀牌為陳紫晴的「北橫櫻花季」。（圖／桃市府風管處提供）

已有廿餘年攝影經驗的余國輝透露，平常除加入國內各攝影學會外，很專注拍攝技巧與攝影機功能等操作，過去5、6年間，每年2月底至3月初都會趕到桃園市拉拉山取景，以體驗櫻花之美；這次原先預定要以壯闊的雲海美景為主軸，但為了等待讓自己滿意雲海景象就足足等了3天才獲取，其中黃昏夕陽時刻，晚霞光芒忽明忽暗從雲層中照射出來，霎時光芒萬丈美景讓他又驚又喜，當下立即拍攝下來，捕捉到拉拉山黃昏夕陽美好夕照。

▲桃市府風景管理處舉辦北橫攝影比賽，獲得銅牌為黃慧琴的「櫻花夕陽」。（圖／桃市府風管處提供）

余國輝強調，這幅作品以逆光景象拍攝一般而言的確不好呈現，如何能保持逆光原有氛圍，又不讓周圍自然風景過暗，確實是考驗攝影者技巧，藉由縫型黑卡輔助與平日拍攝經驗，順利捕捉到夕照原貌，尤其還能獲得評審首獎肯定，讓他感到非常開心。

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