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養護中心護理師確診！陳時中「火速衝現場」安置院民…醫讚：衝擊降最低

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▲▼陳時中收穫消息親臨長照中心。（圖／王必勝提供）

▲指揮官陳時中接獲長照中心確診消息後，第一時間親臨長照中心。（圖／王必勝提供）

記者簡仲豪／綜合報導

日前，國內爆出首例長照中心護理師確診新冠肺炎，因長照機構住民多為抵抗力較低的長者，造成不小的緊張。醫師公會全聯會顧問王必勝在臉書上表示，國內外的經驗都顯示，醫療、養護機構的感染，往往造成比較嚴重的後果。但短時間內中央流行疫情指揮官陳時中抵達現場，做出正確的判斷，並將傷害降到最小。

王必勝表示，當天深夜得到確診訊息，陳時中立即到現場了解，並做出明確指示，由部立桃園醫院及林口長庚醫院立刻派醫師到現場進行院民、工作人員採檢，並請兩院召回實驗室人員漏夜完成檢驗。隔天一早，根據結果，由桃園衛生局安排院民疏散，包括兩處臨時徵用的處所及部立桃園醫院，並交由部立醫院支援護理人員協助照顧這些院民。受影響的安養機構員工也都安排居家隔離。

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中到場後當機立斷，立刻協調中央和地方，將傷害降到最小。（圖／記者李毓康攝）

陳時中曾在記者會上表示，養護機構發生感染會比較難處理，因為很多都是兩人一室或四人一室，但案件爆發後，全部移出來採用一人一室，也已經請衛福部桃園醫院和長庚醫院調護理人員和照服員回來協助照顧。有症狀會立刻採檢，沒症狀14天期滿後，會再慢慢移回去。

「整個過程在半天之內，甚至都在休息時間，就都完成。清楚、迅速、確實，讓衝擊減到最小。」王必勝表示，這次的事件顯示出指揮中心的當機立斷，透過中央與地方充分合作，公立與私立醫療院所的協力，讓威脅迅速消弭，是防疫相當好的範例。

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