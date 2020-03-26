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抓惡意失聯者灑人力地毯搜索　民政基層急：會找到哭出來

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▲▼北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，台灣確診人數達235例，而台北市截至24日下午，居家檢疫關懷人數累積達1萬921人，其中有43例確診案例。面對填寫不實資料的民眾，若第一線邊境管制沒有查出來，尋人重任便交到地方政府手中，但不論從民政或是警察系統發動，都只能撒出人力登門查訪，勞師動眾，對於目前人力吃緊的基層人員來說，無疑是沉重負擔。

根據台北市政府統計，截至3月23日為止，居家隔離違規案件1件，居家檢疫違規案件72件；裁罰金額共205萬，已繳納39萬。其中，落跑案例歸納在「惡意失聯」，目前總共有5件。

▲台北市副市長黃珊珊於雙北合作交流會議後記者會後發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊近期不斷喊話，盼邊境管制能更嚴格、落實。（圖／記者林敬旻攝）

地方政府被動等資料　發現惡意假資料已來不及

針對填寫假資料鬧失蹤的人，北市民政局幕僚坦言，入境通關時在機場端填寫資料，彙整後，資料再轉到縣市政府手中，「地方政府在這部分非常的『被動』」。也就是民政局只能「等資料」，且無法預先知道正確與否，當發現資料有誤時，該人士早已入境，只能土法煉鋼透過戶政系統去尋找。

當碰上惡意失聯者時，北市府也有一套標準應對流程。一旦發生無法聯繫上的狀況，會先請轄區派出所派員查訪，若仍無法聯繫上，將進一步透過戶籍、關係人聯絡。若仍處於失聯狀態，將會上呈內政部協請警政署協尋，24小時內若仍無法找到，民政局將公布姓名。

單就書面規定就可以看出牽涉範圍廣泛，實際執行起來更是繁瑣。幕僚表示，當碰到聯絡不上或是地址有問題的人，民政局會找出所有關聯資料，透過戶政系統查出該人士的戶籍地址，或是過去曾辦理戶政時留下來的連絡資訊，或者聯繫親人，「然後逐一打電話或是上門按鈴拜訪」，找出任何可能的線索。

負責北市防疫工作的副市長黃珊珊，近期不斷登上媒體版面，他也利用這個機會多次向中央喊話，呼籲在第一線機場端就務必要落實填寫資料，並重複確認是否詳實，避免增加地方政府困擾，尤其在民政系統、衛生系統以疲於奔命的狀況下，要為了尋找違規落跑者再分出人力，只是徒增工作負擔。

找失聯者勞師動眾　警政、戶政雙管齊下尋人

「基本上就是一定要找到這個人，能找到一切就好辦。」幕僚說，由於是假資料，因此能夠參考的線索非常有限，尋人的過程真的非常勞師動眾，從區公所的里幹事、課長到戶政事務所的同仁，全都出動。

當民政系統一途走到死路時，接著會找上警方協尋。警政機關接獲通報後，將比照重大刑案辦理，掌握當事人相關個資後，推敲出親友聯繫方式，透過親友取得當事人聯繫電話等內容，最後透過定位系統找人。

儘管警方資源多，但仍舊是耗費無謂人力，市府幕僚也呼籲，相關資料真的不要亂留，不僅會造成資源無謂的浪費，更是跟自己的荷包過不去。

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