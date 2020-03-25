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徐正文再出面！提名單籲政府發第三批包機　「還有152童6孕婦」

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▲▼徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

▲徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

自爆發包機名單爭議後，轉趨低調的前國民黨中央委員、湖北台胞返鄉救援會徐正文，時隔多日於今天上午再次出面，除替25日清晨解除隔離的第二批武漢台商轉達感謝外，他也再度提出最新統計的名單，指出還有152個幼兒和學童，以及6名孕婦有迫切返台需求，盼政府能盡快推動第三批包機載回。

徐正文上午接受媒體訪問時首先提到，目前除武漢市以外，湖北各城市已經陸續解封，但目前剩下的約600位台胞中，仍有152位小朋友與6名孕婦等具有迫切需求中，希望能順利回家。「其中還有一個大學生他考上研究所，筆試過了，但面試錯過，無法回來。」

▲▼3月25日，第二批武漢包機民眾解除隔離。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲3月25日，第二批武漢包機民眾解除隔離。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

孕婦方面，徐正文還原第二批包機時，有一位孕婦體溫37.1度被請下機的情況。他說，很多孕婦都因為滯留，沒有做產檢，且本身體溫就比較高，「在大陸是比較辛苦的」，希望政府能否有一個方案，給她們回來。

對於媒體提問，行政院長蘇貞昌強調包機模式，指揮官陳時中則將和陸委會研議註記問題，徐正文說，他相信台灣政府都經過深思熟慮，民眾也願意配合，另經過他與後援會成員們的討論，「認為包機的部分在防禦上面可能還是比較安全的」，大家也不希望造成台灣防疫的負擔。

他進一步提到，如果政府允許的話，因為第二批已經解除隔離，是不是可以比照第二批包機模式，一架華航、一架東航，這樣除了接回幼童、孕婦，還可接回有工作、就醫需求的人員至少300個。

徐正文繼續感性喊話，他說「其實台灣最美的風景就是人情」，如果換種角度，他們很多人已經兩個月沒工作了，房貸要繳沒有辦法。另對於註記一事。他說，大家從1月23日開始，就一直互相陪伴到現在，現在看到歐美國家尤其義大利這麼嚴重，「將心比心」有些人會覺得歐美這麼危險的地方能夠回來，如果湖北各地順利解封後，自己反而被註記，也覺得蠻無奈的。

他繼續建議，到武漢市4月8日解封還有一段時間，中間除了包機，還可以思考是否在防疫能量許可下，推動第三批包機，或是以一定的標準，讓國人自行回家。徐正文補充，他所聯繫的後援會，因是民間自發，提供兩岸官方參考，僅掌握部分有回台需求的滯留湖北民眾名單，其他應還有未找到後援會的人員存在。

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