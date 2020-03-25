宅在家防疫正「登時」　安南醫護展創意宣導「宅健康」

▲台南市立安南醫院發揮「宅健康」創意，宣導大家共體時艱，生動衛教凝聚向心力，團結抗疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎防治進入關鍵期，隨著確診人數激增，未來2周的疫控至關緊要；各界專家疾呼，除居家檢疫、居家隔離民眾外，一般人也要盡量避免大型聚會群聚，減少出入人多且密閉的公共場所。

安南醫院院長林瑞模表示，期盼疫情早日落幕，醫療團隊發揮創意，響應台灣醫護發起「為了你，我堅守崗位。為了我，請你堅守在家。」，延伸「宅在家，追劇也要顧目睭」、「宅在家，多動腦失智不上身」、「宅在家，健身變型男」、「宅在家，隨時保養變美麗」；宣導大家共體時艱，生動衛教凝聚向心力，團結抗疫。

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「宅」在家是近2個月來，最重要的防疫宣導，為減少人與人的接觸，選擇待在家中相對安全；繼國內醫護發起「為了你，我堅守崗位。為了我，請你堅守在家。」的運動後，安南醫院接力宣導民眾「宅健康」觀念，在家追劇、健身、動腦都有健康叮嚀。

安南醫院復健科團隊由主任葉典松、醫師洪啟堯派出型男治療師，高舉啞鈴宣導民眾宅在家可藉機健身，練出精實線條；眼科醫學中心洪純玲副院長提醒在家追劇也要適時讓眼睛休息，減少傷害；失智症中心主任蔡銘駿、醫師林義濱則搬出魔術方塊，建議民眾在家多動腦，失智症不上身；美容醫學中心主任唐慧君貼心叮嚀，不外出的日子，可以加強臉部保養、多敷面膜，愛美無假期。

林瑞模表示，這次防疫期間非常感謝家屬高度配合院方一同來完善整個防疫工作，相信在醫護人員的盡心之下，病人和家屬都能得到安心，病人可以早日康復，也期許這次疫情這波疫情也會更快過去的。

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