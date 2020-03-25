美國新生兒加護房護士確診！　1名出生滿月女嬰被緊急隔離

▲醫護人員站在防疫前線，一名新生兒加護房的護士確診新冠肺炎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一間婦女兒童醫院，傳出一名專責新生兒加護病房的護士確診新冠肺炎，導致一名剛滿月的女嬰，必須轉送到醫院的另一個部門進行隔離。

女嬰艾瑪麗（Emmarie Waltman）於2月20日出生，因餵食困難，過去一個月都在婦女兒童醫院接受照護，也是在這期間，美國疫情開始變得嚴重。她的父親沃特曼（Brandon Waltman）於23日晚間到醫院看滿月不久的女兒，在新生兒加護房卻找不到人，後來才被告知女嬰「被轉送了」。

沃特曼告訴CNN記者，他從院方人員那裡得知，一名護士驗出新冠肺炎陽性，該名護士現在已經進行隔離，新生兒自然得轉往其他加護房作預防措施。全球疫情擴大蔓延，從中國官方宣稱第一例至今，全球已經突破40萬人感染，時間不超過90天。

沃特曼說他其實不意外這種事情會發生，「我覺得這根本無法避免，情況很艱難，但這措施是為了讓事情不會再發生在我女兒身上，或是老天有眼，任何人都不要遇到。」他說現在最想做的，就是盡快把女兒帶回密西西比的家中一起隔離，儘管家裡距離醫院只有1小時車程，但他無法得知女兒何時才能出院。

「我不認為她會感染病毒」，沃特曼堅持樂觀看待，「她應該是新生兒加護房裡面，最健康最強壯的嬰兒。」

美國衛生及公共服務部聯合行銷企劃副總曼斯（Gary Mans），在一項聲明中透露，一名醫療系統裡的員工確診新冠肺炎，但他拒絕指名道姓。