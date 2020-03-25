一張曲線圖藏「台灣防疫新戰略」　歐美名人瘋傳

▲義大利死亡人數已超越中國、躍居全球第一，一輛軍用卡車正在運送因染疫而不幸離世者的棺材，準備火化。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，台灣第2階段防疫重點已由「圍堵」轉向「減災」，大戰略是全力壓制這波疫情浪峰、推遲疫情爆發的時間。不只台灣採取了壓制疫情浪峰的策略，歐美國家也有類似作法，3月起疫情陸續爆發後，社群媒體近半個月已掀起一股「壓平曲線」（#FlattenTheCurve）的主題標籤（Hashtags）熱潮，推特、臉書到處都是民眾轉貼的壓平曲線圖表，呼籲人人「保持社交距離」（Social Distancing），以遏止病毒傳播。

一名參與台灣防疫決策的官員表示，壓制疫情浪峰，首先要爭取時間儲備防疫能量，「只要感染者能晚來一天，我們就可多一天生產口罩。」從公衛的觀點來看，多一個人戴口罩，就會減少一個傳播者，能搶一天是一天，另包括防疫用品增產、醫療人員整備，以及快篩、藥物與疫苗等研發，也才有時間充分準備。

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其次，推遲疫情爆發的時間，目的是讓台灣疫情高峰期與其他國家錯開，他說，台灣是島國，很多物資都要從海外調度，若避開其他國家大流行的高峰，物資調度才不會吃緊，同時也可趁其他國家還沒開始整備物資前就先預備好；現在有不少國家來詢問台灣可否提供防疫物資或原料，就是因台灣第一階段防疫有成，順利壓制疫情浪峰，加上相關物資如口罩也有時間陸續提升產能的緣故。

壓平曲線的概念最先由美國疾控中心倡導，再由歐美官員以及專家學者、大眾媒體推廣並報導，此標籤出現時，通常還搭配一張畫有二條不同斜率的峰狀曲線，導致二條曲線的差異，關鍵就在政府及社會集體對疫情採取什麼樣的措施。

又斜又陡的曲線代表疫情爆發後，政府未實施任何防制措施，使得確診數量在短時間內就快速上升達到高峰，導致需要收治的病患瞬間超過社會可負荷的醫療量能，而讓感染者的死亡率激增；相較之下，另一條平滑而緩慢上升的曲線代表將抗疫戰線拉長，政府及社會集體對防疫做出強力措施，因確診數隨時間緩慢上升，政府就有時間備戰，醫療體系也不至於因瞬間暴增的病患而遭癱瘓，這樣的結果可以讓患病的民眾有機會獲得更好的照顧。



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