偷拍被起訴仍持續散播「上萬性虐片」！N號房主嫌Watchman僅求刑3.5年

▲全某前科累累，不但經營色情網站、偷拍女性，甚至在被起訴後仍持續在聊天室內散播多部不法性虐片。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者王佩翊／編譯

南韓Telegram前「N號房」經營者「Watchman」全某涉嫌製作、散播未成年少女、兒童性剝削影片，24日遭檢方求處3年6個月徒刑，引發網友不滿，認為刑責太輕。事實上，全某自2019年4月至9月，透過海外通訊軟體Telegram共享非法性虐影片，並收取費用營利，總計共散播了11404件性虐影片、圖片，其中更有107件的主角是未成年兒童。

N號房前後共有3名營運者，除了仍在逃的最初創立人GODGOD、24日遭警方公開長相的趙柱彬（조주빈）以外，還有一名暱稱「Watchman」的全某。全某2019年9月因涉嫌經營非法色情網站、在公廁偷拍女性等行為遭到京畿南部地方警察廳逮捕，然而同一時間，全某也正因「N號房」一案遭江源地方警察廳調查，並在同年遭起訴。

▲首爾警方24日公布趙柱彬長相。（圖／首爾警察廳提供）



據悉，現年38歲的全某是一間普通公司的員工，平時也正常上班，完全看不出任何異樣。甚至在2019年被起訴後，仍然持續營運「N號房」，在聊天室內上傳非法的性虐影片，因此在2月被追加起訴相關罪名。

「N號房」主嫌GODGOD於2018年在即時通訊軟體Telegram上創立聊天室，先後開設了1號到8號的聊天室，共享多名年輕女子的性虐待影片，甚至在聊天室內公開受害女性個資，不過不久後就將聊天室的管理權限下放給25歲的趙柱彬與38歲的全某。由於趙柱彬綽號「博士」，因此由他經營的聊天室也被稱為「博士房」。趙柱彬2018年自大學畢業，此後便開始進行一連串的詐騙行為，並在2018年底開始經營博士房、製作性交易影片。目前趙某與全某已被逮捕，但背後最大主嫌仍逍遙法外。