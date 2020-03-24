小6女遭「N號房」脅迫自拍裸照！今凌晨臉書收訊息：配合會過得較幸福

▲「N號房」主嫌大學才剛畢業！身分起底：成績資優擔任學報主編。（圖／翻攝自SBS）

文／中央社首爾24日綜合外電報導

韓國近日爆發性剝削聊天室「N號房」事件，青瓦台下令徹查，並逮捕聊天室管理員趙姓犯罪嫌疑人，但仍傳出未成年少女持續收到威脅訊息，N號房會員儼然已成犯罪共同體。

通訊軟體Telegram因具有匿名聊天室功能，近日爆出有管理員利用不法管道取得受害女性基本資料，脅迫受害女性拍攝性虐影片，透過聊天室販賣、散播，並進一步利用這些不法資金誘騙家境困難的女性。

根據韓國警方調查，被統稱為N號房的這類匿名聊天室，至少有3代管理員。除已被逮捕的25歲趙姓嫌犯外，前一名化名為watch man的鄭姓嫌犯也在去年因上傳女性偷拍影片遭起訴；警方仍在追查最初成立聊天室、化名Gat Gat的管理員。

▲南韓「Telegram N號房」事件，少女的照片和詳細個資都在聊天室裡瘋傳。（圖／翻攝自臉書／시벌탱）

遭脅迫拍攝性剝削影片、甚至被公開身家資料的受害女性超過70人，其中有16人為未成年。更令人毛骨悚然的是，N號房推測至少有26萬名付費會員，他們不僅是旁觀，還提供金援、甚至同樣上傳影片助長犯罪，卻自認「只是正常付費觀看成人影片」，「這些（受害）女性自己也該檢討」，點燃韓國民眾怒火。

日前有民眾在青瓦台網站發起連署，要求政府公開嫌犯資料及照片，一週內就有超過254萬人連署。也有人隨後發起連署，要求公開所有會員的資料、以共犯裁處聊天室管理員及所有會員，至今分別有180多萬及50多萬人連署，許多藝人在社群網站上轉貼連署頁面表達支持。

▲「博士」趙柱彬 （音譯，조주빈）。（圖／推特）

韓國總統文在寅23日公開對這次事件表達憤怒，並表示「有必要對所有會員展開調查」。但即使強硬下令徹查，仍未能遏止蠢蠢欲動的犯罪者。

韓聯社報導，一名國小6年級女學生今天凌晨1時餘收到臉書訊息，對方表示有人在Telegram上收購她的個資與照片，要求她自拍裸照，否則就要在網路上散布她的資料。

女學生的姊姊出面回訊息表示自己是監護人、要求對方表明身分時，對方甚至大言不慚地回說：「妳能怎樣？不回覆的話就當作妳不配合，但奉勸一句，比起被公開販賣的孩子，配合的孩子會過得比較幸福。」

女學生的母親接受訪問時對犯罪者如此大言不慚的行為表示憂心，也擔心在2019冠狀病毒疾病疫情而延後開學的狀況下，可能有更多學生因此受害。（譯者：廖禹揚/核稿：馮昭）1090324

▲小6女學生今天凌晨收到臉書訊息，要求她自拍裸照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）