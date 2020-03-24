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桃園狠父「徒手錘死」11月大女嬰！4歲女兒全目睹...依家暴殺人罪起訴

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▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲11月大女嬰起初疑似是因翻落床身亡，不過調查發現是遭狠父搥死。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

桃園市楊梅區一名林姓父親，去年4月徒手重搥11個月女嬰頭部及胸部，導致其失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。桃園地方檢察署23日偵結，依家暴殺人罪起訴林男。

據《中央社》報導，檢警調查指出，去年4月23日上午7時許，這名女嬰因失去呼吸心跳緊急送醫後仍被宣告不治，起初以為是20歲的莊姓母親疏於照顧，導致女嬰從床上滾下造成頭部重創。不過，法醫相驗後發現，女嬰頭、胸部有多處外傷併顱骨骨折導致內出血，心臟及肝臟也有挫裂傷，最後因多器官損傷及出血性休克死亡。

檢察官指出，林男供稱案發前一天，才因家裡開銷問題與家人發生爭吵，隔天返家後仍為錢心煩，這時又聽到女嬰哭鬧聲一時無法控制情緒，才會涉徒手搥擊女兒頭部及胸口，沒想到因此導致女嬰身亡。

檢察官表示，林男的岳母曾向桃園市社會局通報其涉虐兒，而林男涉徒手打死女兒的過程，也被4歲大的女兒目睹，大女兒證稱爸爸突然毆打妹妹的手、腳、肚子，除用手，甚至還有用腳踹。

檢察官表示，女嬰的莊姓母親指稱當時正在廚房泡牛奶，返回時看到小女兒呼吸頻率不對、臉色發青，趕緊打電話請救護車送醫，她不知小女兒發生何事，但莊女在案發後同樣被警方移送法辦。檢方23日偵結，將林男依家暴殺人罪嫌起訴；至於莊女因為無其它積極證據認定參與犯行，予以不起訴處分。

▼桃園地檢署。（圖／記者沈繼昌攝）

▲新冠肺炎疫情延燒，桃園地檢署針對3男1女等4人在社群通訊軟體散播不實疫情，由檢察官速查嚴辦起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

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