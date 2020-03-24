「嗅覺味覺喪失患者」累計4人　周志浩：尚未收到病毒變異報告

▲0324指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒全球，台灣已有4名境外移入患者出現嗅覺、味覺喪失，感染科醫師認為，這可能是病毒侵犯鼻咽與喉嚨造成的傷害。被問到怎麼看待這件事？指揮中心疫情監測組組長周志浩回應，過去幾天的確有累積相關病例，但是否為病毒變異？目前還沒收到類似報告，會提醒臨床醫師，尤其是耳鼻喉科醫師要再注意。

英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究南韓、中國大陸與義大利案例發現，喪失味覺或嗅覺，可能是症狀之一，患者沒有出現發燒、喉嚨痛等典型症狀，成為隱性帶原者，也是造成病毒傳迅速傳播的原因之一。

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台灣過去確診的病例報告中，多為咳嗽、發燒等症狀，直到3月23日才首見於境外移入患者身上。依據指揮中心公佈資料，兩名患者分別為從荷蘭返台的30多歲男性（案171）以及從英國返台的30多歲女性（案187），前者出現味覺、嗅覺喪失，後者僅有嗅覺喪失，但X光片顯顯示有肺炎。今日公佈的案206、207，也出現類似症狀。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民表示，嗅覺與味覺喪失是病毒在鼻咽部與喉嚨附近繁殖，感染神經系統所造成的感覺損傷，先前確診案例中，可能早就有人出現此症狀，只是無人詢問；也可能是患者症狀多元，而忽略了此症狀。

黃立民說，新冠肺炎病毒感染後，患者多半併發肺炎，但也有報告顯示，少部份患者感染後會併發腦炎。他提醒，雖然WHO列舉的感染後14症狀，並未將嗅覺與味覺喪失列入，但這其實是一項很好的警訊，加上國外已有多起案例傳出，呼籲民眾若有出現類似症狀，要提高警覺。