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澳門不惜成本「租酒店隔離」！特首賀一誠：居家隔離「付出更大代價」

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▲▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門政府）

▲澳門特首賀一誠。（圖／澳門政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門近日有許多居民從海外返回，全都必須接受14天的「定點醫學觀察」，澳府正積極尋找酒店作為隔離地點，特首賀一誠24日更表示，會不惜一切成本做好防疫工作，雖然租用酒店隔離的費用高昂，但居家隔離的付出更大，「可能不只是少少的酒店錢。」

賀一誠在記者會上指出，從外地回澳門的居民，無論在出發地，還是在交通工具上都有受到感染的風險，為確保其自身健康及避免社區傳播，集中隔離14日作醫學觀察是必要的措施，「若被隔離人士對整個醫學觀察過程的安排感到不便不舒服，政府希望大家能忍讓，有關措施也是希望大家可以盡快回復正常生活。」

▼澳門新葡京賭場酒店。（圖／CFP）

▲▼澳門。（圖／CFP）

他提到，接受居家隔離，可能會讓回澳人士得到更好的照顧，但社區傳播的風險大，目前，已有3名人士違反家居隔離的指引規定，需移交檢察院處理，而保安當局會加強對居家隔離人士的巡查工作。

他還說，由於陸續有澳門居民從海外回來，政府的態度是盡力去尋找更多酒店作醫學觀察用途，但需要全體澳門市民支持，「如非必要，特區政府不會使用法律賦予的權力，徵用酒店作醫學觀察用途。」

賀一誠強調，政府保證會不惜成本做好防疫工作，雖然尋找合適酒店作醫學觀察很困難，租用酒店隔離的花費也很高昂，但澳門是密集型城市，居家隔離的傳播風險很高，付出的會更大，「可能不只是少少的酒店錢。」

他還提到，在尋找隔離酒店的過程中，他對六大博彩企業感到失望，因為六大博彩企業中，沒有一家願意提供綜合體酒店使用，「疫情是對政府團隊的大考，也是對六間博企的大考，博企要負起的社會責任，不只是在幾張報紙上作宣傳或送物資，而是當社會有問題時，大家共同面對、共同承擔，為社會所需共同負起更多責任。」

他指出，政府不希望動用綜合體酒店作醫學觀察酒店，因為影響很大，但在迫不得已的時候，在酒店已找無可找的情況下，還是要作出考慮，可是政府很難就此聯繫到任何一間有逾3000間房的大型酒店，「當政府找不到隔離用的酒店時，博彩業也要承擔責任，我們不是白用，全都會給錢，希望六大博企思考，澳門人會『看在眼，記在心』。」

▼澳門巴黎人賭場酒店。（圖／CFP）

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