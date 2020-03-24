鍾南山：中藥連花清瘟　有抑制新冠病毒複製作用

▲大陸專家鍾南山。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據中國抗疫專家鍾南山與其團隊，在國際期刊《藥理學研究》最新發表的論文指出，中藥連花清瘟能顯著抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在細胞中的複製，從而發揮抗新冠病毒活性的作用。屬於中醫藥在參與治療方案中，一項新的突破。

事實上，自新冠肺炎爆發以來，中國大陸不斷將中藥作為臨床醫療使用，並期望透過科學性研究證明其療效。目前，中方除將連花清瘟膠囊（顆粒）、金花清感顆粒等用於本土治療，還推薦給國際使用，包括日前向義大利援助10萬盒連花清瘟膠囊（顆粒）。

▲連花清瘟膠囊。（圖／取自石家莊以嶺藥業官網）

《藥理學研究》近日刊出名為《連花清瘟對新型冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》的研究文章，作者包括廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室主任鍾南山、研究員楊子峰等。

研究結果顯示，連花清瘟能夠顯著抑制SARS-CoV-2在Vero E6細胞中的複制，並明顯降低促炎細胞因子（TNF-α，IL-6，CCL-2/MCP-1和CXCL- 10/IP-10）的表達能力。換句話說，該團隊體外實驗顯示，連花清瘟能顯著抑制新冠病毒的複製，影響病毒形態，發揮抗炎作用。

據新京報報導，在論文發表前，鍾南山院士團隊就曾在廣東指出相關療效；為加大投入，大陸河北省藥監局日前批復，同意石家莊以嶺藥業有限公司委託北京以嶺藥業有限公司生產連花清瘟膠囊，力促連花清瘟膠囊日產量再增加300萬粒，達到日產5300萬粒。

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮於23日表示，連花清瘟是在治療非典時期研製的一張處方，主要的功效也是清熱解毒、宣肺泄熱。目前，中方已向義大利援助了10萬盒。最近，義大利還要追加，可能要再寄10萬盒。

經查詢，連花清瘟的主要成分有：連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、板藍根、綿馬貫眾、魚腥草、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草。輔料為：澱粉。

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