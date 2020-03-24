作客偷記信用卡卡號　台南哥「住總統套房、買金戒指」爽刷39次

▲陳男遭盜刷14天，直到信用卡無法使用了才知道真相。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南曾姓爸爸21歲時受邀前往陳姓男子家中作客，卻偷偷拿走對方的信用卡，短短14天盜刷消費4萬3665元，不僅住飯店總統套房，還買了純金戒指、項鍊等貴重飾品，結果害自己吃上官司，至今將近11年仍未與受害者達成和解，本月被台南地院法官依詐欺取財罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，曾男2009年9月間前往陳男位於台北的家中作客，卻趁著主人不注意偷偷記下銀行信用卡卡號等資料，接著前往晶華酒店等地上網，冒用對方的名義在網路購物平台消費；陳男直到14天後發現信用卡無法使用，向銀行查詢才知道遭人盜刷，氣得報警並提告。

檢警進一步調查，發現曾男從2009年9月10日至23日間一共刷卡39次，消費內容包含購買生活用品、項鍊、服飾、車票，還有六福村的門票、飯店總統套房等等，其中最為昂貴的是最後兩筆消費所購買的純金戒指和純金尾戒，總計花費4萬3665元。

台南地院法官認為，曾男盜刷他人信用卡可見守法觀念淡薄，完全未思考自己的行為會對他人、社會造成什麼危害，雖然犯後坦承犯行，但事發至今將近11年都未與受害者達成和解，或是賠償損失，考量到他仍須扶養妻女、母親，家中經濟狀況不佳，最後依詐欺取財罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。