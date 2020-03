在超市狂舔整排盥洗用品　男子嗆「誰怕新冠肺炎」

▲美國密蘇里州男子在超市狂舔一整排的盥洗用品。(圖/翻攝自Twitter/@johnnjenga)

記者范姜士航/綜合報導

美國確診人數已達4.3萬人,許多地方政府已經頒布禁足令,但仍有人認為新冠肺炎只是小小的感冒不足以畏懼,美國密蘇里州的男子拍攝了一段影片,片中他舔了商店中一整排的盥洗用品,並大喊「誰怕新冠肺炎」,影片公佈沒多久,就在Twitter上瘋狂轉傳,英國電視節目主持人皮爾斯·摩根(Piers Morgan),在節目中痛批這種行為是「白癡」。

A corona virus monster from Warrenton, Missiouri, USA. His name is Cody Pfister. Says "who's scared of corona virus." Licks products at Walmart Supermarket. City of Warrenton Police Department have arrested him.#coronavirus #lockdown #LockdownNow #StayHome #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/G1vZsWxlgB