在超市狂舔整排盥洗用品　男子嗆「誰怕新冠肺炎」

▲美國密蘇里州男子在超市狂舔一整排的盥洗用品。（圖／翻攝自Twitter／@johnnjenga）

記者范姜士航／綜合報導

美國確診人數已達4.3萬人，許多地方政府已經頒布禁足令，但仍有人認為新冠肺炎只是小小的感冒不足以畏懼，美國密蘇里州的男子拍攝了一段影片，片中他舔了商店中一整排的盥洗用品，並大喊「誰怕新冠肺炎」，影片公佈沒多久，就在Twitter上瘋狂轉傳，英國電視節目主持人皮爾斯·摩根（Piers Morgan），在節目中痛批這種行為是「白癡」。

A corona virus monster from Warrenton, Missiouri, USA. His name is Cody Pfister. Says "who's scared of corona virus." Licks products at Walmart Supermarket. City of Warrenton Police Department have arrested him.#coronavirus #lockdown #LockdownNow #StayHome #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/G1vZsWxlgB — Dr. John Njenga Karugia, PhD (@johnnjenga) March 24, 2020

根據英國郵報報導，一名密蘇里州的男子拍攝了一段讓人反感的短片，影片的內容顯示，他在當地超商的貨架前喊出了「誰怕新冠病毒」後，就對著相機舔一排衛生用品的外瓶，還在影片的字幕打上，「我就是個討厭鬼，motherf****r」，影片上傳到Twitter後被大量流傳，而這名沒有公佈姓名的男子，將面臨被逮捕的可能。

對此，英國的早間電視主持人摩根（Piers Morgan）就在節目中表示，「你知道我想對他做什麼嗎？我想現在就找到他，讓他直接被抓起來立刻入獄，並希望拒絕提供醫療服務給他，因為他有意圖散撥給其他人」，並批評他就是個「白癡」需要監禁可能有助於「集中精力」。

▲摩根（Piers Morgan）分享了一張名為「所有白痴的備忘錄」的圖片。（圖／翻攝自IG／@piersmorgan）

雖然美國政府單位已陸續發出了各項的警告，希望群眾能避開集會活動，但實際上仍有大批的遊客湧向佛羅里達州的南灣及麥阿密沙灘，想要享受陽光明媚的日子。 而摩根也對這些人的「愚蠢行為」感到憤怒，這批人仍把現在的假期當成一般的假期看待，仍然湧向海灘或享受國家公園，他呼籲人們要遵守社會隔離措施，並分享了一張名為「所有白痴的備忘錄」，圖片中表示「您對自己要走多遠感到困惑？想像一下你們之間死去的親戚的輪廓」。