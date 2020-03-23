中風夫偷吃！正宮曝激情音檔「可以進去嗎」…二審逆轉判有罪

▲人夫與小三於摩鐵開房間的激情錄音檔，一審判無罪，二審案情卻逆轉了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台南報導

雲林一名黃姓人夫先前遭妻子抓包偷吃，與小三分別被依5項通姦罪各判刑6個月，然而當時另有3段「激情錄音檔」，法官以無法證明「性器接合」為由判無罪，不過案經上訴二審後，台南高分院以3段錄音中有提及「可以射進去嗎」、「裡面燙」、「到了嗎」，確認當時2人有上床，改判黃男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

判決指出，黃妻因為丈夫中風臥病在床，會代為保管手機，協助處理公司和保險事務，然而她卻發現丈夫手機內有與小三的「激情錄音檔」、親密對話，讓她決定錄下並燒製成光碟提告；面對一審判決，其中3段錄音檔中，錄有丈夫和小三共3次的性行為判無罪，覺得不服因此再提上訴。

黃男與小三分別於2014年3月26日、10月13日及2015年12月4日赴汽車旅館開房時，錄下3段激情錄音檔，其中對話內容裡，黃男說「今天可以射進去嗎」、「你真的好緊」、「你什麼時候才會幫我吃」、「你到了嗎」、「快射了，可以射在你嘴巴裡面嗎」，而小三則不時傳出「喔～喔～」的呻吟聲、「還沒到（高潮）」、「用準一點」。

一審法官認為這3段錄音檔是以不法手段取得，認為無證據能力，不過二審法官則認為，雖然是私人錄音行為，但黃妻為了證實丈夫有違反婚姻純潔義務的事實，這事是維護婚姻純潔所作出的必要努力，此外黃妻並未使用暴力刑求方式逼問，覺得該錄音檔為有證據能力。

另外，法官勘驗錄音檔時，認為2人對話為性器接合時的「調情應答」，且黃男持續說了好幾次「今天可以射進去嗎」，也聽到多次的女性呻吟聲，確認黃男與小三上床事實，最終台南高分院將原本的無罪判決撤銷，改判有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。



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