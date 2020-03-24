瀋陽餐廳竟掛「慶祝小日本疫情」　陸網怒：忘了人家幫過武漢？

▲「楊媽媽粥店」在門口掛出橫幅，引來不滿。（圖／翻攝推特，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，近期更向多個國家派出醫療專家援助組，展現人道精神，但遼寧省瀋陽市一間餐廳竟在門口掛出「熱烈慶祝美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅，引起許多大陸網友的不滿。

根據陸媒報導，「熱烈慶祝美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅出現在瀋陽市和平區「楊媽媽粥店」的門口充氣拱門上，在22日晚上掛出來，引來大量目光，還被上傳到網路上，當天晚上就被相關部門要求撤下。

▼日本曾貼出為武漢加油的旗幟，並捐助物資幫助武漢。



瀋陽市和平區太原街街道辦事處一名工作人員透露，太原街街道辦事處、派出所等部門23日都在該粥店現場辦公，研究處理辦法，目前仍未最終確定如何處理該店鋪。

「楊媽媽粥店」則在23日晚間發聲明指出，該間門市的店長為了招攬顧客，在22日晚間6點未經公司同意的情況下，擅自貼出「涉疫情不當內容」橫幅，已在當晚7點半被警方責令撤下，並受到批評教育，帶至公安機關調查。

「楊媽媽粥店」還強調，公司對該名店長的行為予以強烈譴責，決定立即解除勞動合同，並深刻反思，做好公司員工教育管理工作，並對事件造成的不良影響深表歉意。

雖然橫幅已經被撤下，店家也已經道歉，但許多大陸網友仍感到不滿，在網路上留言批評，「開除就沒事了嗎？日本電視台都報導了，已經影響到國際形象！」「太丟臉了，忘了日本那麼多人幫武漢加油，還送物資來？」「不只沒人性，還很笨，國外的疫情不好轉的話，境外輸入的風險不會消失。」

▼日本電視台報導「楊媽媽粥店」事件。

