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不用中國病毒了！川普記者會改口「要保護亞裔」：他們很棒

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普改口不用「中國病毒」了。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）23日在白宮記者會上改口，表示他不會再用「中國病毒」一詞，並在推特指出，「這種新冠病毒不是美國亞裔的錯，他們已經成為仇恨攻擊的目標，我們必須保護這些亞裔社區。」

川普在推特上澄清，新冠肺炎疫情在美國擴散並非美國亞裔的錯，尤其越來越多亞裔遭到仇恨攻擊，「我們必須完全保護美國和全世界的亞裔社區，這非常的重要，他們是很棒的人，病毒在任何形式上傳播都不是他們的錯，且這些人正與我們密切合作來擺脫新冠病毒，我們一定會勝利！」

▲▼川普推特發生捍衛亞裔社區。（圖／翻攝自川普推特）

▲川普推特發生捍衛亞裔社區。（圖／翻攝自川普推特）

在此之前，川普堅持稱新冠肺炎為「中國病毒」（Chinese Virus），強調會使用「中國病毒」是因為這是病毒的來源地，這是非常準確的用詞，並指出．中國指稱美軍將病毒帶入中國的訊息是錯誤的。《華盛頓郵報》也發現，川普在記者會上使用的講稿，上頭原本印出的冠狀病毒，更直接被他用麥克筆劃線，改為中國病毒。

當時不少人批評這是個充滿「種族主義」的用詞，就台裔美籍球星林書豪也批評，亞裔美國人每天都會受到威脅和人身攻擊，這種反華資訊只會為亞洲人帶來更多仇恨，「用新型冠狀病毒或COVID-19很難嗎？」

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