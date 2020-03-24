變態阿伯「地洞囚禁」16歲少女！鎖鐵鏈性侵24天...惡行代價出爐

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南鳳凰縣55歲的龍喜和，去年將一名年僅16歲的少女，囚禁在自家地下室，期間以槍殺、電擊等方式恐嚇，多次強行與其發生性關係！如此喪盡天良的行徑曝光後，受到網友熱議，法院近日對此案進行一審公開宣判，被告人被判死刑，剝奪政治權利終身。

▲ 墻上的鐵環。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，長期單身的龍喜和靠白牌車載客維生，他因長期單身形成觀看色情片的嗜好，心裡逐漸扭曲、變態，產生囚禁強姦的犯罪動機後，在網路上購買了鐵鏈、人皮面具等作案工具，並於2016年著手在房屋內建造地下室。該地下室放置了一塊木板和馬桶，墻上嵌上鐵環和鐵鏈。

▼鐵鏈上的鎖。（圖／翻攝自秒拍）

法院審理查明，龍喜和2019年2月13日，搭載在路邊等車的16歲被害人，在其上車後產生囚禁強姦歹念，用強行捆綁、封口、麻袋蒙面等手段予以暴力控制，將少女鎖上鐵鍊囚禁在事先挖掘的地下室，期間以槍殺、電擊等方式恐嚇，多次強行與其發生性關係。被害少女從2月13日起，被囚禁至3月9日止，共被囚禁了24天才被救出。

▼ 地洞入口。（圖／翻攝自秒拍、封面新聞）

湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院19日對龍喜和強姦、非法持有槍支案進行一審公開宣判，被告人龍喜和犯強姦罪被判處死刑，剝奪政治權利終身；犯非法持有槍支罪被判處有期徒刑兩年；數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並賠償附帶民事訴訟原告人龍某某經濟損失共計人民幣80729.6元。

消息傳出，網友紛紛表示，「老畜牲！毀了這女孩子一生！」、「女孩子該怎麼走出這段陰影。。。」、「才16歲啊，這一生怎麼熬啊」。也有不少人呼籲，「希望媒體千萬千萬不要爆出女孩的任何資訊。」