當街強拉女生上車...男稱「長太像老婆」　湖南警察教育被害人...網罵翻！

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情當中，網路上盛傳一名女子在上班途中，被兩名陌生人拉上車，疑似是拐賣婦女兒童的人口販子。當事男子事後表示，因為該女子戴了口罩，以為是離家出走的老婆，才會當街抓人，一切都是誤會。

湖南嶽陽近日瘋傳一條朋友圈，內容是一名女子以親身經歷指出，在平江縣長壽鎮上班途中，突然2名陌生人下車拉她上車，在3人拉扯時還跟路人說是他老婆，提醒大家出門要小心拐賣婦女兒童者。

平江縣公安局官方通報，020年2月28日下午14時許，平江縣公安局長壽派出所接到群眾報警稱：長壽鎮將軍路有一輛車牌號為浙C7**9L的小車，車上有人強行拉一名婦女上車。警方接獲報案後立即趕至現場，並對此事開展調查。

調查後發現，24歲方某族28日下午2時許載著18歲的弟弟方某出門，去尋找因爭吵離家的妻子鄭某。此時當事女子龐某路過，由於身高、體型、穿著都與妻子相似，又戴著口罩，因此認錯人，當龐某掙扎跑開時，才發現她不是自己老婆。

而龐某情因懷疑涉事車輛以及車上人員是從事拐賣婦女兒童的違法犯罪人員，在當晚8時許將自己的經歷，附加當時拍攝的車輛照片上傳網路，之後被大量轉發。目前當事雙方已就此事澄清並達成調解。在民警教育之後，龐女也已將相關訊息刪除。

但大陸網友對此卻不服，「什麼鬼？ 受害者還要被教育」、「誤以為自己妻子，這麼蠢得理由也有人信」、「自己妻子不認識？」、「我覺得說的是事實，不是謠言」、「認錯人就是人販子慣用的脫身理由，受害人還要接受教育？這根本不是造謠！員警幹嘛的？」、「看，他兜裡那錢包長的真像我的」。



