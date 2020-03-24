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「要他爸辭職下台，你算什麼東西」　名嘴挺張上淳：兒子歸兒子！老子歸老子

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲王瑞德說，「張上淳公私要分明！在國家最需要你的時候，不准辭職當逃兵！」（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的「醫師兒子」，被踢爆在疫情間出國玩樂，讓本人發出道歉聲明。對此，名嘴王瑞德認為，張上淳兒身為醫生堅持要去美國度假，不違法但社會觀感不佳，「你可以幹譙他，但是要他爸辭職下台，你算什麼東西？」

張上淳兒子表示，「對於我的行程安排，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意。」他解釋，早已排定輪休，並於2月中依醫院出國請假規定提出申請獲准，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後才按照計畫於3月4日出國；當時美國疫情狀況還好，但到美國後得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。

請繼續往下閱讀...

對此，王瑞德22日在臉書說，「你他O是有病啊？張上淳的兒子身為醫生堅持要去美國度假，不違法但社會觀感不佳，你可以幹譙他，但是要他爸辭職下台，你算什麼東西？」

▼張上淳幾乎每天現身指揮中心的記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會_張上淳。（圖／記者張榮恩攝）

王瑞德認為，國民黨中和女里長帶團出國同樣不違法，但社會觀感不佳，「我們有叫她父母，或同為中國國民黨的新北市長侯友宜，和黨主席江啓臣下台出來負責嗎？捧共的黃智賢一天到晚扯東扯西，我們有叫他的哥哥台南市長黃偉哲出來負責面對嗎？」

王瑞德表示，30幾歲的成年人不是父母仍有監護權、民法仍要負連帶責任的小朋友，他要選擇怎麼做是他的決定，「兒子歸兒子丶老子歸老子！只有那可惡沒人性的韓粉父母，才會為了支持政治人物，將不同政治立場的親生子女趕出家門！連年夜飯也拒絕一起吃，還揚言遺產一毛不給！」

「我們是有人性的父母！」王瑞德指出，「孩子長大了，就像老鷹展翅高飛，自己行為要自己負責！一是一、二是二！張上淳公私要分明！在國家最需要你的時候，不准辭職當逃兵！疫情當前，沒有個人！」

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