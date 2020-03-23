影／隔離港人跑出去「吃車仔麵」　林鄭哽咽質問：你對得起醫護嗎？

▲林鄭月娥哽咽質問，為醫護抱不平。



記者蔡紹堅／綜合報導

香港近日發生至少36起居家隔離者擅自外出的案件，香港特首林鄭月娥23日下午在記者會上批評此行為，為已對抗新冠肺炎疫情2個多月的前線人員們抱不平，她還語帶哽咽、雙眼泛淚地說，「如果因為少部分人『打一下球、吃一下車仔麵』，導致社區（感染）爆發，對得起這些同事嗎？」

▼林鄭月娥為長者派發口罩。（圖／香港政府，下同。）



林鄭月娥先在記者會上宣布了香港後天起「封關」14天，以及將禁止酒吧、餐廳「賣酒」等決定，接著向前線的所有人員表達感謝，她表示，「醫護人員、政府人員、醫管局的同事、義工們，我要向他們表達深切敬意，這個工作非常艱鉅，因為有感染的風險，也會讓他們的家人非常擔憂。」



接著，林鄭月娥語帶哽咽、雙眼泛淚指出，「他們很有毅力的抗爭了2個多月，如果這個時候由於少部分的人，故意違反家居檢疫令，出去大一下球、吃一下車仔麵，導致社區（感染）爆發，我想請問，對不對得起這些同事？」

▼港府派員赴湖北接回滯留港人。



林鄭月娥還說，「政府從來沒有排斥香港居民返港，無論是滯留鑽石公主號，還是滯留湖北的香港居民，政府都很努力的接他們回香港，但接回來的前提是，每個人都要守規矩。」

林鄭月娥強調，「每一位打算違反家居檢疫令、以及不斷出去進行社交活動的市民，再你們再忍耐，再克制一段時間，讓香港有機會打贏這場仗。」