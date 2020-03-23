　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄居家檢疫49例趴趴走　衛生局曝到舞廳、擺攤及看醫生都有

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 韓國瑜主持第13次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜主持第13次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，陸續爆出民眾違反疫情規定，應居家隔離、檢疫卻違規趴趴走，據高雄市衛生局統計，截至3月22日統計居家隔離13人、居家檢疫3,944人，查民眾未遵守防疫規隨意外出者，累計已舉發49件，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5千元罰鍰，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，之中最誇張的有人是在居家檢疫的期間還跑出去擺攤賣東西，被開罰15萬。

▲高雄市衛生局針對疫情相關舉發裁處件數統計。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局針對疫情相關舉發裁處件數統計。（圖／高雄市衛生局提供）

據高雄市衛生局統計，截至3月22日統計高雄現管居家隔離13人、居家檢疫3,944人，查有民眾未遵守防疫規隨意外出者，累計已舉發49件， 9件散播疫情謠言被移送檢調不算行政裁罰，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5千元罰鍰；其餘38件尚在行政程序中。其中被重罰30萬的就是到金巴黎舞廳消費的確診台商，因未確實告知旅遊史及活動史。

▲▼ 高雄衛生局簡任技正潘炤穎 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄衛生局簡任技正潘炤穎 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示：「目前來講，高雄市居家檢疫跟居家隔離，加起來的人數接近4千人，基本上是還沒有超過前一波的高峰，但是對我們基層同仁的壓力相當的大，那也還好從實布建相關科技追蹤，相對於要用人去查訪，或者是只能以電話方式的部份，科技查訪的效率會相對於精確，在這期間，我們也會充分的利用，包含即刻打電話給個案請他開啟手機訂位，或者是乾脆就直接播市內電話等等這樣的措施，確切的掌握所在地。」

潘炤穎提到，在違規樣態裡面，甚至有人是在居家檢疫的期間還跑出去擺起路邊攤賣湯包，被開罰15萬，或是騎摩托車看病等等，那基本上只要居家檢疫騎摩托車去看病，讓診所的醫護人員非常的驚嚇，因為那有可能是發病的症狀，如果一旦確診的話，是不是又可能會引起廣大民眾有不實疫情謠傳，確實是很不可取。

至於是否會增加訪查次數？他表示會尊重轄內區公所警察局派出所等權限，不過訪查技術不同於之前，以電子追蹤或是市內電話確認，交叉採用，會加強落實執行度。

ET快訊
白龍王曾叮囑她「鞋子要收好」　劉真曝：我是高跟鞋骨頭
快訊／中職4月11日如期開季　採關門比賽
柯文哲3月中曾探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手
國中生行兇影片曝！暴走持美工刀「進逼妥瑞兒」　路邊對峙60秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

韓國瑜「密訪」市警局70分鐘　曝警默默做這事...一個都跑不掉

邊開車邊摸女學生肚子再伸大腿內側　狼師辯：關心她的體態

年輕時混幫派進出監所14年...妻子、父親過世頓悟！他靠水餃翻轉人生

台南南鐵施工「挖到未爆彈」！彈體生鏽難辨　國軍未爆彈小組帶回查處

熱心揭發檢疫男趴走…離譜警竟強逼當面對質　分局：積極防疫才躁進

高雄居家檢疫49例趴趴走　衛生局曝到舞廳、擺攤及看醫生都有

在PTT亂爆卦：新竹市政府有疑似確診個案！　他瞎扯「停班」下場曝光

國中生美工刀刺死同學！父母靈堂「下跪10分鐘」　痛哭喊：我兒子不是故意的

精神萎靡女「注射海洛因」助眠…疑過量暴斃！　前夫給毒遭起訴

男友在隔壁！按摩師拉上窗簾硬上...女大生嚇傻忘呼救　判決出爐

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

韓國瑜「密訪」市警局70分鐘　曝警默默做這事...一個都跑不掉

邊開車邊摸女學生肚子再伸大腿內側　狼師辯：關心她的體態

年輕時混幫派進出監所14年...妻子、父親過世頓悟！他靠水餃翻轉人生

台南南鐵施工「挖到未爆彈」！彈體生鏽難辨　國軍未爆彈小組帶回查處

熱心揭發檢疫男趴走…離譜警竟強逼當面對質　分局：積極防疫才躁進

高雄居家檢疫49例趴趴走　衛生局曝到舞廳、擺攤及看醫生都有

在PTT亂爆卦：新竹市政府有疑似確診個案！　他瞎扯「停班」下場曝光

國中生美工刀刺死同學！父母靈堂「下跪10分鐘」　痛哭喊：我兒子不是故意的

精神萎靡女「注射海洛因」助眠…疑過量暴斃！　前夫給毒遭起訴

男友在隔壁！按摩師拉上窗簾硬上...女大生嚇傻忘呼救　判決出爐

居家檢疫不用怕無聊　OTT優惠、新劇準備好等你

BMW推「純電行駛送免費充電」方案　開進歐洲78城市會自動切換

疫情未明顯衝擊房市　1、2月購屋貸款合計金額創9年來新高

歐美大國為何不自產口罩？網曝「業界真相」：夕陽產業啊...

受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

東方賭城慘淡！澳們2月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

中職／開季啦啦隊舞照跳不能叫　不會有髮香區

防疫找財源　行政院前院長陳冲：發行巨災債券一舉三得

《共同社》：日本同意東奧延期　由國際奧委會做決定

不斷更新／伊朗逾2.3萬人染疫、近2千死！日媒曝政府同意東奧延期

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

社會熱門新聞

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

即／板橋鬧區12聲槍響　圍捕毒販遭撞3警傷　

居家檢疫落跑理由「想吃麥當勞」

國中生行兇畫面曝光！持美工刀「進逼妥瑞兒」

騎士捲聯結車底慘遭拖行命危　

男返台偷跑夜店　警一看竟是居家檢疫對象

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

台南大臨檢突襲摩鐵　酒店妹戴口罩現身

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任你玩弄還帶毒品餵你吃

藏身新北套房　出招攬客：會飛的感覺

才升官3個月卻雙亡！警官夫妻意外喪命家屬悲慟

國中生美工刀刺死同學！父母靈堂下跪10分鐘

造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭傳喚

更多熱門

相關新聞

阿根廷5千人違反隔離　總統：少數笨蛋

阿根廷5千人違反隔離　總統：少數笨蛋

為控制疫情，阿根廷20日起實施全國強制隔離，全國城市成空城，近5000人違反隔離被捕。總統艾柏托（Alberto Fernández）表示暫不實施戒嚴令，但批評有些「笨蛋」仍搞不清目前所處險境。

佛尼爾批媒體公布戈貝爾確診很噁心

佛尼爾批媒體公布戈貝爾確診很噁心

達拉斯直擊 凌晨實施禁足令

達拉斯直擊 凌晨實施禁足令

長照機構防疫　北市擬採預約實名制

長照機構防疫　北市擬採預約實名制

拜仁神射手和空手道嬌妻捐100萬歐元抗疫

拜仁神射手和空手道嬌妻捐100萬歐元抗疫

關鍵字：

新冠肺炎高雄

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面