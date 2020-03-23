高雄居家檢疫49例趴趴走　衛生局曝到舞廳、擺攤及看醫生都有

▲韓國瑜主持第13次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，陸續爆出民眾違反疫情規定，應居家隔離、檢疫卻違規趴趴走，據高雄市衛生局統計，截至3月22日統計居家隔離13人、居家檢疫3,944人，查民眾未遵守防疫規隨意外出者，累計已舉發49件，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5千元罰鍰，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，之中最誇張的有人是在居家檢疫的期間還跑出去擺攤賣東西，被開罰15萬。





▲高雄市衛生局針對疫情相關舉發裁處件數統計。（圖／高雄市衛生局提供）

據高雄市衛生局統計，截至3月22日統計高雄現管居家隔離13人、居家檢疫3,944人，查有民眾未遵守防疫規隨意外出者，累計已舉發49件， 9件散播疫情謠言被移送檢調不算行政裁罰，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5千元罰鍰；其餘38件尚在行政程序中。其中被重罰30萬的就是到金巴黎舞廳消費的確診台商，因未確實告知旅遊史及活動史。

▲高雄衛生局簡任技正潘炤穎 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示：「目前來講，高雄市居家檢疫跟居家隔離，加起來的人數接近4千人，基本上是還沒有超過前一波的高峰，但是對我們基層同仁的壓力相當的大，那也還好從實布建相關科技追蹤，相對於要用人去查訪，或者是只能以電話方式的部份，科技查訪的效率會相對於精確，在這期間，我們也會充分的利用，包含即刻打電話給個案請他開啟手機訂位，或者是乾脆就直接播市內電話等等這樣的措施，確切的掌握所在地。」

潘炤穎提到，在違規樣態裡面，甚至有人是在居家檢疫的期間還跑出去擺起路邊攤賣湯包，被開罰15萬，或是騎摩托車看病等等，那基本上只要居家檢疫騎摩托車去看病，讓診所的醫護人員非常的驚嚇，因為那有可能是發病的症狀，如果一旦確診的話，是不是又可能會引起廣大民眾有不實疫情謠傳，確實是很不可取。

至於是否會增加訪查次數？他表示會尊重轄內區公所警察局派出所等權限，不過訪查技術不同於之前，以電子追蹤或是市內電話確認，交叉採用，會加強落實執行度。