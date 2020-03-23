無法久排！　長照老人口罩「只能靠家人送」...陳時中：會再想辦法

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（23）公佈新增26確診案例，而昨日養護機構護理師確診，讓人關心起長照機構長者的防護措施。有長照機構代表反應，服務據點的工作人員有配給口罩，但個案長者仍須等家屬拿口罩。對此，指揮官陳時中回覆，目前有在思考長輩不需排隊、不需拜託人的方法。

長照機構代表反應，日照中心、失智服務據點、社區服務據點工作人員有配給口罩，但當地機構個案長者沒有配給口罩，大都要靠家屬拿口罩給家中長者，詢問政府是否有配給部份。陳時中對此回應，長照老人可以自己買、家人也可以幫忙買，目前也有思考長輩不用排隊、不須拜託人就能購買的方法，而目前台灣口罩產能是可以提供七天三片的量。

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另外，記者詢問，若口罩產能增加，是否能寄給國外家人？對此，陳時中表示，走得方式都要一樣，七天三片是最基本原則，若國外無法回來排隊，也可以從網上購買，但是運費高昂、相當不划算，怎麼讓它划算，國內、國外民眾待遇應該等同。他強調，國內、國外民眾一樣享有健保，一樣可以買，但技術面要先解決，政府也會思考解決的相對應方案。